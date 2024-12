Supermercati aperti a Capodanno in Toscana, ecco dove fare la spesa

Firenze, 30 dicembre 2024 – Con l’avvicinarsi di Capodanno e dell’Epifania, molte persone si chiedono quali supermercati e centri commerciali saranno aperti in Toscana. Ecco una guida completa per organizzare al meglio la spesa nei giorni festivi.

Un supermercato

Le principali catene della grande distribuzione, tra cui Esselunga, Unicoop Firenze, Unicoop Tirreno, Lidl e Penny Market, terranno chiusi i propri punti vendita il 1 gennaio. Alcuni supermercati più piccoli situati nei centri storici delle città d’arte o nelle località turistiche, come Conad e Carrefour Express, garantiranno aperture limitate, principalmente la mattina.

Unicoop Tirreno

Per quanto riguarda Unicoop Tirreno, il 31 dicembre la chiusura è anticipata alle 18 o alle 18.30 per tutti i supermercati della Toscana. Il 1 gennaio non sono previste aperture, mentre molti supermercati, perlomeno con orario 9-13, saranno aperti – tranne alcune eccezioni - domenica 5 gennaio e lunedì 6 gennaio. Non mancano però gli orari lunghi. Per esempio a Viareggio, sia il 5 che il 6 gennaio l'orario è dalle 8 alle 20.30, a Seravezza dalle 8 alle 20, dalle 7.45 alle 20.30 sarà possibile fare acquisti all'Unicoop all'interno del parco Levante a Livorno. Tra i punti vendita chiusi il 5 gennaio quelli di Sassofortino, Montieri, Scarlino Scalo, Roccastrada e Monterotondo Marittimo.

Carrefour Express

A Firenze, diversi Carrefour Express rimarranno aperti sia il 1, che il 5 e il 6 gennaio. Tra questi, i punti vendita di via Maragliano, via Salutati e via Capo di Mondo.

Penny Market

Penny Market chiude alle 18 il 31 dicembre alcuni punti vendita, come in via provinciale pisana a Livorno o in via Roccastrada a Grosseto. Per Capodanno, invece, tutti i negozi Penny saranno chiusi.

Outlet e centri commerciali

Il 1 gennaio chiusa Ikea sia a Sesto Fiorentino che a Pisa. Il 31 dicembre entrambi i negozi chiuderanno alle 18 ed entrambi saranno aperti il 6 gennaio, nel capoluogo toscano con orario 9-20, mentre a Pisa dalle 11 alle 20.

Chiuso per Capodanno anche il centro commerciale I Gigli a Campi Bisenzio, mentre il 31 dicembre i negozi e ristoranti all'interno dei Gigli saranno aperti dalle 9 alle 19. Stessa cosa per il parco Levante a Livorno: chiuso il 1 gennaio, apertura il 31 dicembre fino alle 19 per i negozi e fino alle 18.30 per la Coop, aperto tutto il giorno il 6 gennaio. La galleria PortaSiena, in piazzale Rosselli 25, davanti alla stazione di Siena, sarà chiusa il 1 gennaio e aperta per l'Epifania dalle 10 alle 20.

Chi cerca occasioni negli outlet potrà visitare il Valdichiana Village di Foiano della Chiana in provincia di Arezzo, o il Barberino Outlet, aperti il 6 gennaio tutta la giornata e il il 31 dicembre dalle10 alle 18. Chiusi per Capodanno.

Un consiglio utile

Prima di mettersi in viaggio, è sempre consigliabile controllare gli orari aggiornati sul sito ufficiale o sui canali social dei supermercati e centri commerciali. Le aperture possono variare in base alla località, specialmente nei piccoli centri o nelle zone turistiche.