Sansepolcro, conto alla rovescia al 2025 con il “Sesto Senso Live Show”

Arezzo, 30 dicembre 2024 -Conto alla rovescia al 2025 con il “Sesto Senso Live Show”

Sansepolcro si prepara a celebrare l’arrivo del nuovo anno con un evento all’insegna della musica e del divertimento. La sera del 31 dicembre, come annunciato, si svolgerà nella splendida cornice delle Logge del Comune, e i musicisti della Sesto Senso band trasformeranno il cuore della città in un palcoscenico di emozioni e festa.

Organizzata dal Comune di Sansepolcro in collaborazione con l’Associazione Commercianti del Centro Storico, la serata prenderà il via alle 23.30.

La grande novità di quest’anno è la location: la festa si sposta da Piazza Torre di Berta a via Matteotti, dove il palco sarà allestito sotto il loggiato di Palazzo delle Laudi, regalando ai partecipanti un’esperienza unica in uno spazio accogliente e suggestivo.

Inoltre, grazie alla collaborazione con L’Incanto e l’Associazione Commercianti, il loggiato ospiterà un raffinato salottino, dove sarà possibile gustare drink e vivere momenti di relax e divertimento all’interno di uno spazio esclusivo.

“Il Capodanno a Sansepolcro è un’occasione speciale per condividere gioia e buonumore,” ha dichiarato l’Amministrazione Comunale. “Quest’anno, con il ritorno del Sesto Senso e una nuova location, puntiamo a rendere questa serata ancora più emozionante e memorabile per la comunità e i visitatori.”

Sansepolcro invita tutti a unirsi per dare il benvenuto al 2025 in grande stile, con musica, allegria e uno spirito di festa che abbraccerà l’intera città. Non perdete l’occasione di vivere un Capodanno unico e indimenticabile