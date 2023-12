Supermercati aperti il 26 dicembre. Ecco dove fare la spesa a Santo Stefano

Firenze, 26 dicembre 2023 – Uno dei problemi principali con cui ci si trova costretti a fare i conti dopo Natale sono i frigoriferi vuoti. In tanti, poi, già da domani (27 dicembre) tornano al lavoro e così la necessità di andare a fare la spesa diventa impellente. Ma quanti e quali supermercati restano aperti il 26 dicembre? E in che orari?

Unicoop Firenze e Unicoop Tirreno

Nei supermercati Unicoop Firenze (www.coopfirenze.it) e Unicoop Tirreno (www.unicooptirreno.it) si è potuto fare la spesa e comprare gli ultimi regali solo la vigilia di Natale, il 24 dicembre. Nei giorni di Natale e Santo Stefano i punti vendita delle due cooperative della gdo sono rimasti chiusi.

Esselunga

Anche Esselunga ha fatto la stessa scelta delle Unicoop. In Toscana i supermercati sono rimasti aperti solo domenica 24 dicembre, con orario 7.30-20. Chiusi invece i giorni di Natale e Santo Stefano e anche il 1 gennaio 2024. Per ulteriori informazioni: www.esselunga.it.

Conad Nord Ovest

“Nella complessità territoriale dei 190 punti di vendita della Toscana – fa sapere Conad Nord Ovest - i negozi rimarranno aperti il giorno 24 e tendenzialmente la mattina del 26 dicembre, per garantire il servizio. Consigliamo comunque sempre di servirsi del sito conad.it per consultare gli orari e i giorni di apertura dei singoli supermercati Conad”.

Carrefour

Aperti per le festività natalizie la maggior parte dei supermercati Carrefour, dagli Iper ai Carrefour Express, sia nei centri storici che in periferia, quali per esempio su Firenze quelli di via Coluccio Salutati, via Capo di Mondo e via Maragliano, con orario continuato 8-22. L'Iper di via di Prato a Calenzano, in provincia di Firenze, sarà aperto il 26 dicembre dalle 9 alle 21. Orari simili per l'Iper Carrefour in via Fabbricone Pontecorvo a San Giuliano Terme, in provincia di Pisa: il 26 dicembre dalle 8 alle 21. Il 31 dicembre, inoltre, il supermercato chiuderà alle 19.30 e il 1 gennaio sarà di nuovo aperto, dalle 10 alle 21. Per informazioni: www.carrefour.it.

Lidl

I supermercati Lidl saranno chiusi il 26 dicembre e il 1 gennaio. Per informazioni: www.lidl.it/c/punti-vendita-e-orari.

Penny Market

I supermercati Penny Market della Toscana saranno tutti aperti oggi, martedì 26 dicembre. Nella giornata di Santo Stefano in alcuni punti vendita l’orario prevede la chiusura alle 13 e in tutti, contrariamente alla vigilia di Natale, è spezzato.

Dpiù

Saranno chiusi oggi, 26 dicembre, tutti i negozi Dpiù della Toscana. A questo link www.d-piu.com/variazione-orari è invece possibile consultare gli orari della vigilia di Natale.