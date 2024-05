Strage dei Georgofili: tutti gli appuntamenti per ricordare la notte più buia

Firenze, 18 maggio 2024 - Tanti appuntamenti per ricordare la Strage dei Georgofili. Sono stati promossi dalla Regione e dall’Associazione tra i familiari delle vittime per commemorare il 31° anniversario dell’attentato mafioso che colpì Firenze, provocando 5 morti e 35 feriti. A presentarli, ieri, il presidente della Toscana Eugenio Giani, l’assessora di Firenze Maria Federica Giuliani, l’assessore regionale Stefano Ciuoffo, il vicepresidente dell’Associazione Daniele Gabbrielli e il sindaco di San Casciano Roberto Ciappi.

Oggi (ore 21) si partirà da San Casciano Val di Pesa, comunità di origine della famiglia Nencioni, tragicamente coinvolta nell’attentato, con lo spettacolo “Non ai morti ma ai vivi” di e con Matteo Pecorini e Francesco Chiantese.

Venerdì 24 quindi (ore 9.30) un momento di riflessione in Palazzo Sacrati Strozzi, a Firenze, con i saluti del presidente della Regione, del sindaco di Firenze e del direttore dell’Ufficio scolastico regionale. A seguire la doppia intervista all’assessore regionale alla legalità e al presidente dell’Associazione dei familiari delle vittime. Poi i ricordi dei protagonisti, il dialogo tra la giornalista e scrittrice Valeria Scafetta e il magistrato Maria Monteleone e, ancora, il racconto dedicato alla figura di Giovanna Maggiani Chelli. Chiuderanno la mattinata le interviste a Katy Wang del Parlamento degli studenti della Toscana e a Shasika (Sole) Weerasinghe delle consulte studentesche.

Domenica 26 (ore 21), in piazza della Signoria, “Nel tempo che ci resta, elegia per Giovanni Falcone e Paolo Borsellino”, con testo e regia di Cesar Brie (produzione Campo Teatrale - Teatro dell’Elfo). A seguire il concerto “La cura? La cultura, contro le mafie” con Letizia Fuochi e Francesco Frank Cusumano. L’iniziativa, realizzata col contributo di Fondazione CR Firenze, si concluderà alle ore 1.04 del 27 maggio quando un corteo si dirigerà in via dei Georgofili, per deporre una corona commemorativa.

Lunedì 27, Messa in suffragio delle vittime e omaggio alle tombe della famiglia Nencioni alla Romola e di Dario Capolicchio nel cimitero di Sarzanello (Sarzana). A Firenze (ore 11.30-13 e 15-18), apertura dell’Accademia e mostra fotografica “27 maggio 1993”, con proiezione di documentari e visite guidate (ingresso gratuito, fino al 7 giugno). Nel Salone dei Cinquecento (ore 18) “Memoria e ricerca della verità oltre il colpo di spugna”, con tanti personaggi di calibro nazionale impegnati nella lotta alle mafie. Verranno proiettati video in ricordo di Giovanna Maggiani Chelli e del giornalista Andrea Purgatori, mentre Lunetta Savino e Luca Zingaretti leggeranno un brano da “Il patto sporco” di Di Matteo e Lodato. Martedì 28 (ore 20.45) infine, al Teatro delle Spiagge, la presentazione de “Il Paese nelle mani” di Nicola Zavagli.

Lisa Ciardi