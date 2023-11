Scontro frontale con un’auto, motocarro si ribalta: due feriti in codice giallo

San Giuliano Terme (Pisa) 29 novembre 2023 - Scontro frontale in via Guevara a Pontasserchio con cappottamento in un fosso di uno dei mezzi (un motocarro), due i feriti.

Sono intervenute due ambulanze medicalizzate della Misericordia di Pisa e una di primo soccorso. Un uomo di 62 anni è stato portato in codice giallo a Cisanello, politrauma ma cosciente; codice giallo (e ricovero a Cisanello) anche per una donna di 20 anni.

Sul posto anche i vigili del fuoco di Pisa e la polizia municipale sangiulianese.

La strada è rimasta chiusa per consentire i soccorsi.