Sciopero treni oggi 26 gennaio in Toscana. Ritardi e cancellazioni, altra giornata di disagi

Firenze, 26 gennaio 2025 – Altra giornata di sciopero dei treni in Toscana e in Italia. La mobilitazione dei ferrovieri punta a mettere in luce le attuali carenze del sistema ferroviario italiano, oltre a rivendicare condizioni lavorative più dignitose e un adeguamento della retribuzione. Gli operatori del settore denunciano le problematiche strutturali che, a loro avviso, costituiscono la causa primaria dei disservizi ricorrenti nel servizio ferroviario nazionale. Si prevede che questa protesta possa generare ritardi, rallentamenti e cancellazioni delle corse, influenzando in modo considerevole la rete di trasporto su rotaia del paese.

Nello specifico, lo sciopero riguarda il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. L’agitazione sindacale, cominciata alle 21 di ieri sera 25 gennaio e destinata a durare fino alle 20.59 di oggi domenica 26 gennaio, può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

I passeggeri, che intendono rinunciare al viaggio, possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero: • fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce; • fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali; in alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti.

Qui l’elenco dei treni a lunga percorrenza garantiti

Lo sciopero dei treni in Toscana

Forti ritardi e disagi anche in Toscana. Il tabellone della stazione di Firenze Santa Maria Novella mostra numerosi treni soppressi già a partire dalle prime ore di questa mattina. Il portale di Muoversi in Toscana segnalava invece le seguenti cancellazioni:

* TR 18889 (FIRENZE SMN-FAENZA) è cancellato.

* TR 18892 (FAENZA-FIRENZE SMN) è cancellato.

* TR 34083 (VIAREGGIO-MONTECATINI TERME) è cancellato.

* TR 34086 (MONTECATINI TERME-VIAREGGIO) è cancellato.

* TR 34085 (LUCCA-MONTECATINI TERME) è cancellato.

* TR 18464 (FIRENZE SMN-PISTOIA) è cancellato.

* TR 34078 (MONTECATINI TERME-VIAREGGIO) è cancellato.

* TR 34122 (MONTECATINI TERME-VIAREGGIO) è cancellato.

* TR 18667 (PISTOIA-FIRENZE SMN) è cancellato.

* TR 34075 (VIAREGGIO-MONTECATINI TERME) è cancellato.

* TR 18751 (FIRENZE SMN-AREZZO) è cancellato.

* TR 34079 (VIAREGGIO-MONTECATINI TERME) è cancellato.

* TR 34080 (MONTECATINI TERME-LUCCA) è cancellato.

* TR 18752 (AREZZO-FIRENZE SMN) è cancellato.

* TR 19325 (FIRENZE SMN-BORGO SL) è cancellato.

* TR 18210 (SIENA-FIRENZE SMN) è cancellato.

* TR 19037 (EMPOLI-SIENA) è cancellato.

* TR 18940 (BORGO SL-FIRENZE SMN) è cancellato.

* TR 18507 (PISTOIA-FIRENZE SMN) è cancellato.

* TR 18462 (FIRENZE SMN-PISTOIA) è cancellato.

In base a quanto si legge sul sito di Trenitalia, informazioni su collegamenti e servizi sono disponibili anche attraverso l’app Trenitalia, il sito www.trenord.it o tramite l’App di Trenord sito trenitaliatper.it, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e presso il personale di assistenza clienti.