Sciopero in Toscana il 25 e 26 gennaio, quali sono i treni garantiti

Firenze, 23 gennaio 2025 – Fine settimana di disagi per i viaggiatori in Toscana e in tutta Italia a causa dello sciopero nazionale del personale ferroviario che interesserà nella regione il gruppo Fs Italiane e Italo. L'agitazione, proclamata da Cub Trasporti, Usb e Sgb, inizierà alle ore 21 di sabato 25 gennaio e si concluderà alle 20.59 di domenica 26 gennaio 2025. Molti treni potrebbero subire cancellazioni, ritardi o modifiche. Lo sciopero potrebbe avere ripercussioni anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. I treni in viaggio al momento dell’inizio dell’agitazione sindacale raggiungeranno comunque la destinazione finale, purché sia raggiungibile entro un’ora. In caso contrario, potrebbero fermarsi in stazioni intermedie.

Lista dei treni garantiti

In Toscana l’elenco dei treni regionali di Trenitalia è consultabile qui. Per quanto riguarda i treni Italo, la lista dei collegamenti garantiti è disponibile sul sito ufficiale italotreno.com.

Rimborsi e riprogrammazione dei viaggi

I passeggeri che decidono di rinunciare al viaggio possono richiedere il rimborso dei biglietti:

Per i treni Intercity e Frecce , è possibile chiedere il rimborso fino all’orario di partenza del treno prenotato

, è possibile chiedere il rimborso fino all’orario di partenza del treno prenotato Per i treni regionali, il rimborso può essere richiesto fino alle 24 del giorno precedente allo sciopero.

In alternativa i viaggiatori possono riprogrammare il viaggio, compatibilmente con la disponibilità dei posti.

Dove trovare informazioni

Per conoscere i treni garantiti e avere aggiornamenti sulla circolazione, i passeggeri possono consultare il sito ufficiale di Trenitalia, nella sezione Infomobilità, usare l’app Trenitalia, chiamare il call center gratuito al numero 800-892021, presso le biglietterie o rivolgendosi al personale di assistenza in stazione. Chi invece viaggia con Italo può consultare il sito www.italotreno.com o chiamare il numero gratuito 060708.