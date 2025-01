Sciopero del personale ferroviario: disagi per i viaggiatori il 25 e 26 gennaio

Firenze, 21 gennaio 2025 – Altro sciopero nazionale in arrivo nel settore ferroviario. Il personale del gruppo Fs e Trenord incrocerà le braccia dalle 21 di sabato 25 gennaio fino alle 20.59 di domenica 26. Dalle 21 di sabato prossimo alle 20,59 di domenica 26 a fermarsi sarà il personale del gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Si prevedono pertanto cancellazioni e variazioni alla circolazione dei treni in tutto lo Stivale.

Lo sciopero potrà avere ripercussioni anche nelle ore immediatamente precedenti e successive all’agitazione, quindi chi ha programmato un viaggio in quei giorni è bene che stia particolarmente attento e, magari, valuti soluzioni alternative.

Cosa possono fare i passeggeri?

Chi decide di rinunciare al viaggio a causa dello sciopero ha diritto al rimborso del biglietto:

Per i treni Intercity e Frecce, è possibile chiedere il rimborso fino all’orario di partenza del treno prenotato. Per i treni regionali, invece, la richiesta va fatta entro le ore 24 del giorno precedente lo sciopero. In alternativa, si può riprogrammare il viaggio su un altro treno, compatibilmente con la disponibilità di posti.

Come restare aggiornati?

Per evitare inconvenienti, è fondamentale consultare le informazioni sui treni in tempo reale tramite: App Trenitalia e la sezione Infomobilità del sito www.trenitalia.com; App Trenord e sito www.trenord.it; sito Trenitalia Tper www.trenitaliatper.it; numero verde gratuito 800 89 20 21; biglietterie e personale di assistenza clienti nelle stazioni.