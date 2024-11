Sciopero oggi venerdì 29 novembre a Firenze e in Toscana. Le ultime notizie in diretta

07:47

Doppia manifestazione a Firenze: le strade e piazze interessate

La manifestazione della Cgil e della Uil partirà alle 9,30 da piazza Santa Maria Novella e si concluderà in piazza Poggi con gli interventi del segretario generale Cgil Toscana Rossano Rossi e di Ivana Veronesi di Uil nazionale. Il corteo passerà da via dei Fossi, piazza Goldoni, lungarno Corsini, Ponte Santa Trinita, lungarno Guicciardini, via dei Serragli, via Sant’Agostino, piazza Pitti, via Guicciardini, lungarno Torrigiani, lungarno Serristori.

La manifestazione dei sindacati di base – Cobas e Cub –, invece, prevede il ritrovo alle 9,30 in piazza Puccini per concludersi in piazza Dalmazia (alla lapide dei senegalesi uccisi), passando da via dei Marignolli (con sosta davanti al liceo scientifico Leonardo da Vinci, dove un mese fa si registrarono lesioni strutturali all’immobile) e via Mariti.

Una terza manifestazione (ma statica) è prevista alle 19 in piazza Duomo, sotto la sede della Regione: qui ci sarà la protesta, organizzata da Sudd Cobas, dei lavoratori in appalto Montblanc della Z Production di Campi Bisenzio.

