Sciopero trasporti 6 maggio in Toscana, orari e fasce garantite

Firenze, 3 maggio 2024 – Un lunedì di disagi per chi si sposta in autobus o tramvia. I sindacati di base Cub trasporti, Cobas lavoro privato, Adl Cobas e Sgb hanno proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore a sostegno del rinnovo del contratto nazionale degli autoferrotranvieri, per la sicurezza di lavoratori e cittadini, per la difesa del diritto di sciopero.

Per quanto riguarda Autolinee Toscane, le fasce orarie in cui è garantito il servizio in tutta la regione sono tra le 4.15 e le 8.14 e tra le 12.30 e le 14.29. Il personale impiegatizio e gli operai si fermeranno per l'intero turno di lavoro.

A Firenze la tramvia sarà garantita dalle 6.30 alle 9.30 e dalle 17 alle 20, ma, vista la presenza limitata in Gest dei sindacati che hanno proclamato lo sciopero, il servizio sarà probabilmente pressoché regolare anche nelle altre fasce orarie. L'azienda precisa che la percentuale di adesione a precedenti scioperi indetti dalle stesse sigle sindacali è stata del 10 per cento nel settore movimento.

Per informazioni i passeggeri possono consultare i pannelli informativi elettronici alle fermate o visitare i siti e le pagine social di Autolinee Toscane e Gest.

Sciopero treni il 4 e il 5 maggio

Tra le 21 di sabato 4 maggio e le 21 di domenica 5 maggio possibili disagi anche per chi si sposta in treno a causa dello sciopero nazionale proclamato da Cat, il Coordinamento autorganizzato trasporti. Secondo quanto fa sapere Fs, «lo sciopero potrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni del regionale di Trenitalia. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dello sciopero».

«Trenitalia - prosegue la nota - tenuto conto delle possibili importanti ripercussioni sul servizio, invita tutti i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione e, ove possibile, a riprogrammare il viaggio. Informazioni su collegamenti e servizi attivi sono disponibili attraverso l’App Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito web trenitalia.com, i canali social e web del gruppo Fs Italiane, il numero verde gratuito 800-892021, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni ferroviarie, le self-service e le agenzie di viaggio convenzionate».