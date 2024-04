Problemi alla 167 Ovest: "Strada ormai degradata"

Alcuni cittadini della 167 Ovest di Follonica hanno fatto sentire la loro voce in seguito alla mancata asfaltatura dell’intero tratto stradale che collega i due istituti scolastici presenti lungo Via de Gasperi e anche riguardo le condizioni dell’area pedonale per raggiungere il centro commerciale della Città del Golfo.

"Avevamo già segnalato la problematica all’Amministrazione comunale di Follonica – commenta un abitante del quartiere 167 Ovest – ma al momento nessuno sta prendendo provvedimenti. Da tempo infatti il Comune ha sistemato i due tratti di strada di fronte agli ingressi delle due scuole superiori, lasciando intatto e in pessime condizioni un piccolo pezzo di asfalto compreso tra i due istituti. Questo rappresenta un tratto stradale pericoloso non solo per noi cittadini, ma soprattutto per i ragazzi in motorino che si recano a scuola. Quando piove le condizioni della strada peggiorano, si vanno infatti a creare pozze profonde all’interno delle buche presenti e questo rende rischiosa la viabilità dei motociclisti".

Il residente follonichese si sofferma poi anche sulle condizioni del marciapiede adiacente alla strada.

"Anche il marciapiede che consente di raggiungere il centro commerciale della 167 richiede manutenzione – afferma con forza–. Quando piove si creano pozzanghere di grandi dimensioni che lo rendono totalmente inagibile e le persone sono costrette a camminare sulla strada con inevitabili rischi per la propria incolumità. Le pozze più profonde si creano proprio in prossimità della fermata dell’autobus, diventando così complicato per gli studenti attendere l’arrivo del servizio pubblico e spesso sono costretti a spostarsi sulla strada, con rischi per la propria incolumità. Speriamo di poter ricevere l’attenzione del comune e rendere questa zona più sicura, essendo anche un’area scolastica".