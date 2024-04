"Barriere architettoniche e ascensori inservibili"

Il sottopassaggio per raggiungere i binari della stazione di Pontremoli è pieno di barriere architettoniche. Ci sono ben tre ascensori, ma da anni tutti fuori servizio. C’è chi ogni mattina si sposta in treno per lavoro, l’università o per andare in vacanza, ma chi ha problemi di deambulazione può tornare subito a casa perché non riuscirà mai a salire in carrozza. Oppure se è sceso dal treno al binario 2, 3 o 4 non potrà mai arrivare in piazza della stazione. L’ultimo caso è quello dell’artista internazionale Joseph Leo Forte, bravissimo pittore che racconta così il suo disagio di ritorno da un viaggio negli Usa. "Ero appena tornato da un viaggio negli Sati Uniti - dice Forte - A causa di difficoltà motorie ho avuto assistenza ovunque: negli aeroporti, nelle stazioni di autobus e ferroviarie, alla stazioni di Milano e Parma. L’altra sera sono arrivato a Pontremoli, dopo un viaggio di più di 14 ore, il treno si è fermato al quarto binario dove sono stato accolto da 6 rampe di scale e più di 100 scalini con un ascensore fuori uso (da anni peraltro)". Gli ascensori furono inaugurati nella primavera 2011 nel nuovo sottopassaggio per raggiungere il secondo e il terzo marciapiede senza attraversare i binari ed erano costati alle Fs 100mila euro. Le barriere architettoniche in stazione sembravano abbattute, poi il servizio è stato cancellato dalla ’spending review’ ferroviaria. Gli ascensori in effetti non sono guasti ma inutilizzabili: non essendoci più la presenza del capostazione, le Fs non possono garantire l’eventuale intervento in caso di blocco. Per un certo periodo le Fs avevano firmato una convenzione con la locale Misericordia che in caso di allarme blocco faceva intervenire i volontari. Ma l’accordo non è stato rinnovato. La mancanza dell’ascensore si fa sentire: è proprio impossibile trovare una soluzione?

N.B.