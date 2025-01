Ristoranti in Toscana con le stelle verdi Michelin: i locali e perché sono assegnate

Sostenibilità ambientale anche in cucina. Da qualche anno la guida Michelin non assegna solo le ambite stelle della miglior cucina. C'è anche la stella verde, rappresentata da un quadrifoglio. Viene data a quelle insegne che promuovono in vari modi la sostenibilità ambientale. Ad esempio privilegiando esclusivamente ingredienti a chilometri zero. O promuovendo la biodiversità, salvando e coltviando specifici ortaggi o grani per il pane che altrimenti andrebbero scomparsi. Progetti affascinanti che coinvolgono tanti ristoratori in tutta la penisola. Ecco le "stelle verdi" di Toscana, che sono state assegnate a sette locali.