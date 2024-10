Giornate Fai d’autunno 2024, i luoghi aperti in Toscana Tutti le meraviglie da visitare, provincia per provincia. L'appuntamento è fissato per sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024. Da Villa Schifanoia a Borgo Palaia ecco cosa si potrà vedere in tutta la regione. Eventi e percorsi esclusivi per gli iscritti Fai