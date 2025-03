Firenze, 21 marzo 2025 - Con l’equinozio di primavera e le giornate che si allungano i giardini si trasformano in luoghi magici sove trascorrere giorante all'aria aperta, vere e proprie cartoline dove ammirare fioriture e scorci verdissimi. TEcco una selezione di parchi e giardini da non perdere in Toscana.