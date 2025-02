Rugani condannato, il calciatore positivo all’alcoltest dopo l’incidente

Torino, 13 febbraio 2025 – Sei mesi di arresto e duemila euro di multa con la sospensione condizionale della pena: è la sentenza che il Tribunale di Torino ha adottato nei confronti del calciatore Daniele Rugani, ex Juventus e adesso in forza all'Ajax.

La vicenda risale al 21 luglio 2023 quando il calciatore di Lucca venne sottoposto all'alcoltest dalla polizia stradale dopo un incidente stradale su un raccordo alle porte di Torino. Un incidente che fortunatamente non vide coinvolti altri veicoli e che non ebbe altre conseguenze. I valori di alcol nel sangue di Rugani risultarono però superiori al limite consentito e da lì partì la vicenda penale che è approdata oggi alla decisione di primo grado.

Oltre ai sei mesi di arresto e alla multa, con la condizionale, sono scattate la revoca della patente e la confisca dell'auto, una Maserati.

Il difensore toscano ha militato nell’Empoli e poi a lungo nella Juventus, per poi passare in prestito agli olandesi dell’Ajax di Luigi Farioli almeno fino al prossimo giugno.