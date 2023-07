Rotaract Firenze Sud: un anno al servizio dei bambini rari

Firenze, 1 luglio 2023 - Sono giovani, tutti under 30, i soci del Rotaract Club Firenze Sud. Eppure il senso di responsabilità verso la comunità del territorio toscano e verso il futuro dei propri figli è già ben radicato in loro. Tanto che, per tutta l'annata che si è conclusa pochi giorni fa a la Birr'aia di Marignolle con il passaggio di consegne tra Alessandro Moretti e Luca Schifano (nuovo presidente), i ragazzi del Rotaract Firenze Sud si sono impegnati in attività di sensibilizzazione e raccolta fondi a favore dei progetti portati avanti dall'Associazione fiorentina Voa Voa Amici di Sofia Aps. “Possiamo solo essere grati dell'impegno profuso da questi giovani a favore dei servizi offerti alle nostre famiglie – spiega Guido De Barros, presidente di Voa Voa-. Soprattutto però siamo commossi dalla loro sensibilità e orgogliosi di constatare con quanta attenzione si preoccupino per la salute dei bisognosi e per il futuro dei nuovi nati della nostra regione”. Con i fondi raccolti grazie ad un service che lo stesso Club è riuscito a far diventare il progetto condiviso dall'intera Zona fiorentina Il Magnifico dei Rotaract, saranno infatti finanziati i progetti di assistenza economica, psicologica e legale alle famiglie socie di Voa Voa, ossia caregiver di minori affetti da patologie rare e neuro degenerative. Ma sarà dato anche un contributo all'altro importante impegno portato avanti dall'associazione dedicata alla memoria di Sofia De Barros: il primo progetto pilota in Italia per lo screening neonatale della Leucodistraofia Metacromatica, nel Laboratorio di Diagnosi precoce dell'Ospedale pediatrico Meyer “Nel caso della MLD, la diagnosi precoce è l'unico mezzo per avere salva la vita, perché permette l'accesso tempestivo alla terapia genica messa a punto dal San Raffele di Milano”, conclude De Barros. Il consiglio direttivo che guiderà il Rotaract Firenze Sud nel 2023-2024 sarà composto anche dal vice presidente Niccolò Garbarino, dal tesoriere Vincenzo Leone, dal prefetto Alessandro Pocek e dalla segretaria Grazia Pachioli, mentre a ricoprire il ruolo di consiglieri saranno Niccolò Pecci e Tommaso Margheri. “Nel corso dell'annata -spiega il past president Moretti – abbiamo festeggiato l'ingresso di due nuovi soci, giovani universitari come lo siamo tutti noi, ma siamo sempre alla ricerca di nuovi amici da coinvolgere, che ci aiutino a raggiungere obiettivi sempre più importanti”.