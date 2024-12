Scartare i regali prima di Natale? La nuova moda conquista la Toscana

Firenze, 8 dicembre 2024 – Oggi, 8 dicembre, è la festa dell'Immacolata, la più importante dell’avvento. È il momento che apre di fatto, le festività natalizie, e in cui parte la corsa ai regali da mettere sotto l’albero. Da quest’anno però le cose stanno cambiando: c’è un nuovo fenomeno che viaggia sui social, anche in Toscana: quello di scartare i regali di Natale prima di Natale. Il motivo delle tante visualizzazioni è semplice: guardare altri che scartano pacchi ci rende euforici. La parola magica è unboxing, e su YouTube come su TikTok la pratica di scartare pacchetti è un must, soprattutto sotto le feste. Si tratta di video che hanno per protagonisti ragazzi, ma non solo. Del resto il fenomeno non nasce fra i bambini: le origini si fanno risalire al 2006 quando sul web c’erano due siti dedicati solo a queste storie, unbox.it e unboxing.com. Erano siti dove si scartavano prodotti tecnologici vari, consolle di videogame, i primi telefonini. Di quei siti non sono rimaste molte tracce perché intanto il fenomeno ha traslocato su YouTube e su TikTok, e qui è esploso. La scienza ha iniziato a studiare cosa attrae di questa pratica, che fa diventare campioni di visualizzazioni. E un po’ pare che il successo stia in quella euforia mista a curiosità tipica del Natale. Ma nel caso dell’unboxing i regali non sono tuoi, sono di un altro. Dovremmo provare invidia e invece scatta la molla aspirazionale, cioè guardiamo qualcosa che aspiriamo ad avere anche se non ce l’abbiamo, o non ce la possiamo permettere. E poi c’è l’effetto sorpresa, che non conosce età. Intanto, nel solco della tradizione, nel giorno dell’Immacolata, a Firenze ci saranno le classiche accensioni degli alberi di Natale: alle 17,30 l’appuntamento è nel Cortile di Michelozzo, a Palazzo Vecchio. Alle ore 18 si accendono le luci dell’albero di Piazza del Duomo, alle 18,30 quello di Piazza della Repubblica e alle 19,30 quello di Piazzale Michelangelo.

Nasce oggi

Jim Morrison nato l’8 dicembre del 1943 a Melbourne, Florida, Stati Uniti. Aveva 27 anni quando morì, il 3 luglio del 1971. La stessa età di Jimi Hendrix, che era morto nel settembre dell'anno prima, e un anno in piu' di Janis Joplin, morta in ottobre, sempre del 1970. La triade maledetta del rock'n'roll. Una delle sue frasi celebri recita così: “A volte basta un attimo per scordare una vita, ma a volte non basta una vita per scordare un attimo”.