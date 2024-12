Si accende il Natale Luci, calore e creatività

Si accenderanno gli alberi di Natale ancora spenti, si metteranno in funzione le macchine del ghiaccio per le piste di pattinaggio, si riscalderanno le case addobbate dove Babbo Natale accoglierà i bambini e le loro letterini, si moltiplicheranno laboratori, spettacoli, giochi. Nel weekend le manifestazioni natalizie a Massa e Carrara entreranno nel vivo della programmazione.

MASSA. Domani alle 17 nel giardino davanti all’Ospedale del Cuore la cerimonia di accensione dell’Albero di Ghiaccio donato a Monasterio dalla ditta Binelli Service. Un momento che sarà allietato dai canti del coro della Arts & Musical School e si concluderà con cioccolata calda e biscotti offerti dalla pasticceria Bonotti. Si accende domani, alle 15,30, anche l’albero di Natale sotto l’atrio del Comune di Massa quest’anno è dedicato ai bambini. Su proposta l’assessore alle Politiche educative e scolastiche Monica Bertoneri, l’abete natalizio sarà addobbato da elaborati realizzati dai piccoli delle scuole materne e primarie. Nel centro continuano le iniziative già avviate lo scorso weekend che vedono impegnati i commercianti del Ccn Massa da Vivere. Nel fine settimana dell’Immacolata il Ccn accenderà anche le luci di “Marvino d’inverno”, un evento mirato alla promozione del territorio.

Si sono accese le luci anche a Marina di Massa domenica scorsa con lo spettacolo itinerante e il concerto Gospel a Villa Cuturi.

CARRARA. Sarà un viaggio magico tra arte e creatività nel centro storico di Carrara mentre a Marina si potrà pattinare sul ghiaccio tra parate musicali ed Elfi. Per il weekend dell’Immacolata un ricco programma di appuntamenti promossi dal Comune. Domani alle 15.30, in piazza Alberica il taglio del nastro della Casa di Babbo Natale, uno spazio straordinario realizzato dall’associazione Oltre, grazie all’impegno e al talento degli artigiani che lo hanno trasformato in una magica dimora per accogliere i più piccoli. Dentro la casa i bambini troveranno gli elfi di Babbo Natale e ogni sabato e domenica potranno incontrare Babbo Natale per consegnargli le loro letterine. Sempre alle 15.30 la passeggiata di presentazione del progetto ‘ Natale di Strade Creative’, realizzato sempre in collaborazione con Oltre, che trasformerà il centro storico in un mondo incantato fino al 6 gennaio, con installazioni artistiche. Un evento che celebra l’arte e la creatività con installazioni di grande impatto visivo, realizzate dagli artisti: in via Rossi l’opera ‘L’incontro’ di Alem Teklu, in via S. Maria “R.U.D.O.L.F“ di Officina Ponte di Ferro, in via Ghibellina l’intervento di Flavia Bucci “Komorebi”, in via Nuova Sara Grandi con “Radicante” e in via Finelli Riccardo Milanetto con “Spirto”. E in piazza Duomo l’installazione ‘Regolo’, l’albero di Natale site-specific realizzato da Vincenzo Marsiglia, a cura di Cinzia Compalati. Domenica invece, dalle 15 alle 19, i ‘Laboratori Creativi’ gratuiti e rivolti ai bambini dai 5 anni e agli adulti con gli maestri artigiani per realizzare addobbi natalizi, realizzare sculture di cartone o cartapesta e portacandele in gesso, sperimentare il ritratto dal vivo, creare con carta e colla una scultura indossabile, giocare con i legnetti della falegnameria creativa o partecipare a una caccia al tesoro. Il laboratorio di cartapesta si svolgerà in piazza delle Erbe, quello di filo nella Casa di Babbo Natale in piazza Alberica, quello di scultura creativa in via Santa Maria 9. I laboratori saranno poi riproposti il 14, 15, 21, 22, 23, 24, 28 e 29 dicembre e il 4 e 5 gennaio (info e prenotazioni [email protected])

Domani a Marina di Carrara, alle 15.30 nelle vie Rinchiosa, Ingolstadt, Genova e Venezia, i bambini saranno protagonisti della parata musicale e del laboratorio per scrivere la letterina a Babbo Natale. In piazza Menconi è allestita fino al 2 febbraio la pista di pattinaggio su ghiaccio. Domenica alle 15 in piazza delle Erbe a Carrara, il primo appuntamento con il mercatino dell’artigianato, che tornerà anche il 14, 15, 21 e 22 dicembre. E sempre domenica alle 15.30, si entrerà nel mondo delle fiabe con il primo appuntamento per ‘Elfolandia’.