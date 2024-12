Arezzo, 6 dicembre 2024 – Un Natale ad arte: da domenica 8 dicembre e per tutta la durata delle festività natalizie, il Museo delle Terre Nuove e Casa Masaccio promuovono un ricco programma di iniziative pensate per adulti e famiglie

Torna “Un Natale ad arte” a San Giovanni Valdarno. Per tutta la durata delle festività natalizie, il Museo delle Terre Nuove e Casa Masaccio promuovono un ricco programma di iniziative che coinvolgeranno sia gli adulti sia le famiglie, a cura della Fondazione MUS.E.

Gli appuntamenti cominciano domenica 8 dicembre e prevedono appuntamenti per tutti i fine settimana e durante le feste con visite alle mostre in corso, laboratori artistici e uno speciale evento di living history: sabato 21 dicembre infatti, anniversario della nascita di Masaccio, un'iniziativa teatralizzata permetterà al pubblico di ascoltare la “Vita di Masaccio da San Giovanni di Valdarno” dalla voce stessa dell’autore, Giorgio Vasari (ore 16.30 e 17.30).

Per le famiglie con bambini sono previste attività a tema natalizio ispirate alla Natività di Giorgio Vasari, esposta al Museo Terre Nuove, ma anche alle opere degli artisti contemporanei protagonisti della mostra del sistema museale La tua mente è la tua casa. La tua mente è la tua prigione: Gabriele Basilico e Sofia Uslenghi espongono in Casa Masaccio, mentre una monumentale opera di Valerio Berruti è accolta nel Museo Terre Nuove.

Sempre per i bambini (dai 6 ai 10 anni), ad inizio 2025 torna il Winter Camp, grazie alla collaborazione con Il Sillabo: un'occasione per vivere un'esperienza in dialogo con l'arte e con la lingua inglese.

Venerdì 13 dicembre inoltre, alle 17.30 al Museo delle Terre Nuove, sarà presentato dalle curatrici Alessandra Baroni e Valentina Zucchi il catalogo della mostra Giorgio Vasari e la Natività. La 'pittura di lumi' al tempo del duca Cosimo I (Edifir).

Ecco il programma dettagliato:

Per giovani e adulti

Domenica 8, 15, 29 dicembre e 5 gennaio alle ore 16.00

Museo delle Terre Nuove

Visita alla mostra Giorgio Vasari e la Natività. La ‘pittura di lumi’ al tempo del duca Cosimo I

A 450 anni dalla morte di Cosimo I de’ Medici (Firenze 1519-1574) e di Giorgio Vasari (Arezzo 1511-Firenze 1574) il Comune di San Giovanni Valdarno, il Museo Terre Nuove e MUS.E – grazie al sostegno della Regione Toscana e alla collaborazione della Galleria Borghese di Roma – presentano al pubblico un omaggio ad entrambe le figure. Le due opere esposte testimoniano infatti il lungo legame tra Vasari e il suo Duca, fino alla morte di entrambi.

Domenica 8, 15, 29 dicembre e 5 gennaio alle ore 17.30

Casa Masaccio I Centro per l’arte contemporanea

Visita alla mostra La tua mente è la tua casa. La tua mente è la tua prigione

Il Sistema museale del Valdarno presenta al pubblico una mostra diffusa nel territorio a cura di Nicolas Ballario; una narrazione inedita che vede la presenza di importanti artisti della scena contemporanea, concepita come un percorso fra i musei della valle dell’Arno. La visita consentirà di approfondire le opere degli artisti presenti in Casa Masaccio: Sofia Uslenghi e Gabriele Basilico.

Venerdì 13 dicembre alle ore 17. 30

Museo Terre Nuove

Presentazione del catalogo della mostra Giorgio Vasari e la Natività. La ‘pittura di lumi’ al tempo del duca Cosimo I (Edifir). Grazie alla narrazione delle curatrici Alessandra Baroni e Valentina Zucchi sarà possibile approfondire la conoscenza dei due personaggi storici e dei due capolavori esposti.

Sabato 21 dicembre alle ore 16.30 e 17.30

Museo Terre Nuove

Evento di Living History “Vita di Masaccio da San Giovanni di Valdarno”

Nell’occasione dell’anniversario della nascita di Tommaso Guidi, detto Masaccio, la sua città natale propone un evento davvero eccezionale. Giorgio Vasari in persona, autore delle Vite, incontrerà i visitatori e per omaggiare questo grande maestro di pittura leggerà il capitolo della sua opera a lui dedicato.

L’iniziativa è realizzata con la compartecipazione del Consiglio Regionale della Toscana.

Per famiglie con bambini dai 6 ai 10 anni.

domenica 22 dicembre ore 16.00

Museo delle Terre Nuove

Chi c’è nel presepe a Castel San Giovanni?

Osservando la preziosa Natività dipinta da Giorgio Vasari i partecipanti potranno ripercorrere l'immortale storia del Natale per poi costruire e colorare in laboratorio un presepe unico e irripetibile, dove certamente ci sarà posto anche per ciascuno di noi.

domenica 22 dicembre ore 17.30

Casa Masaccio I Centro per l’arte contemporanea.

La città di luce

L’attività prende spunto dagli scatti di Gabriele Basilico, celeberrimo fotografo, per rileggere in modo artistico la città di San Giovanni. I partecipanti saranno invitati a rielaborare alcune immagini del centro cittadino all’insegna delle luci e dei colori delle feste.

Sabato 28 dicembre ore 16.00

Museo delle Terre Nuove

Sculture di poesia

Il Museo Terre Nuove ospita, nell’occasione della mostra diffusa del sistema museale Valdarno, l’opera di Valerio Berruti, artista molto conosciuto; i suoi bambini – siano essi disegnati, dipinti o scolpiti – sono inni alla poesia, allo stupore e al gioco. Lasciandosi ispirare dall’artista i partecipanti potranno creare una loro poesia visiva e scolpita.

Sabato 28 dicembre ore 17.30

Casa Masaccio I Centro per l’arte contemporanea

La casa d’artista

L’attività si ispira al lavoro di Sofia Uslenghi, in mostra a Casa Masaccio, e al suo particolare sguardo sulla casa come luogo rappresentativo di se stessi e della propria storia. I partecipanti potranno poi rielaborare le tematiche dell’artista in un momento artistico, costruendo la propria “casa ritratto”.

Sabato 4 gennaio ore 16.00

Museo delle Terre Nuove

Seguendo la stella cometa

Si avvicina la festa dell’Epifania e il magico racconto dei Magi venuti da Oriente riprende vita. Immortalati da artisti di ogni tempo, i tre saggi troveranno posto in un presepe artistico realizzato e colorato dai partecipanti all’attività.

Sabato 4 gennaio ore 17.30

Casa Masaccio, centro per l’arte contemporanea

Masaccio e i Re Magi

Nel 1426 il grande maestro Masaccio, nato proprio a Castel San Giovanni, dipinse nella predella di una grande pala d’altare l’Adorazione dei Magi, una scena di grande bellezza arricchita da splendidi colori e foglia d’oro. Ispirati dal pittore ciascuno potrà dipingere in una piccola tavoletta a tempera il proprio simbolico dono a Gesù bambino.

Le visite e le attività al Museo delle Terre Nuove hanno un costo di €3 a persona, oltre al biglietto di ingresso del museo. L'ingresso al museo è gratuito per i residenti del Comune di San Giovanni Valdarno.

Le visite e le attività presso Casa Masaccio sono gratuite

Per informazioni e prenotazioni:

Museo delle Terre Nuove

Palazzo d’Arnolfo - Piazza Cavour, San Giovanni Valdarno

[email protected] – 055-9126213

Casa Masaccio | Centro per l’arte contemporanea

Corso Italia, 83 San Giovanni Valdarno

[email protected] - 055 9126168

Winter Camp

Il mini-campus si svolgerà il 2 e 3 gennaio dalle 8.30 alle 16.30 fra il Museo Terre Nuove e Casa Masaccio ed è rivolto a bambini dai 6 ai 10 anni.

I partecipanti saranno invitati a svolgere una serie di attività e di giochi artistici, accompagnati da un’educatrice parlante inglese. La storia della città e le collezioni dei musei cittadini permetteranno di avviare laboratori, percorsi e iniziative all’insegna della creatività, consentendo anche di sviluppare le proprie competenze linguistiche.

La partecipazione al campus natalizio ha un costo di € 50, I soci Unicoop avranno diritto allo sconto del 10%; i posti sono limitati, la prenotazione è obbligatoria.

