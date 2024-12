Natale a Cavriglia

Arezzo, 06 dicembre 2024 – Tante le iniziative previste per l’avvicinarsi delle feste natalizie 2024 a Cavriglia. Ogni angolo del territorio comunale si animerà con attività, spettacoli ed eventi enogastronomici capaci di coinvolgere adulti e bambini. Senza dimenticare le famiglie. Il primo appuntamento di festa è in calendario per l’8 dicembre a Castelnuovo con stand gastronomici, mercatino natalizio e coro dei bambini. Il 15 dicembre sarà, invece, la volta del pranzo del Calcit e del mercatino di Natale a Santa Barbara e del pranzo di Natale per i soci del Circolo Arci di Meleto. Sarà dedicato al Natale anche l’ultimo appuntamento della Rassegna “Materiali in Scena”, previsto il 20 dicembre alle 21 e 15 al Teatro Comunale: i Flame Parade si esibiranno in un concerto speciale a tema assolutamente natalizio. Il weekend del 21 e 22 dicembre sarà dedicato al capoluogo, con una serie di attività in piazza (mercatini, spettacoli di strada, castagnata e vin brulè), oltre alla proiezione di un film per bambini, “A Christmas Carol” presso il Teatro Comunale in calendario per il 21 dicembre. Domenica 22, inoltre, è prevista la partecipazione del motoclub “Le manette del Valdarno” che distribuiranno caramelle ai bambini, arrivando in moto vestiti da Babbo Natale.

A ciò si aggiunge, sempre domenica 22 dicembre, il concerto di Natale della filarmonica “G. Verdi” di Montegonzi, presso la Chiesa di S. Pietro. Il 28 dicembre, al Teatro Comunale, ci sarà il primo appuntamento della Stagione Teatrale 2024/2025 che prevede uno spettacolo gospel “JP & The Soul Voices”. Chiuderanno questo ricco carnet di eventi le due giornate del 5 e del 6 gennaio 2025 che vedranno l’arrivo della Befana presso i circoli di Vacchereccia, Castelnuovo dei Sabbioni e del Neri, il concerto della Filarmonica “U. Giordano” il 5 gennaio e lo spettacolo di burattini al Teatro Comunale il 6 gennaio in occasione della festa dell’Epifania. Tante, quindi, le opportunità che consentiranno all’intera comunità di socializzare e vivere pienamente il Natale. Una festa che da sempre rappresenta un momento di condivisione e di socializzazione. Una festa della famiglia, con le persone che si ritrovano per scambiarsi gli auguri. Cavriglia, quindi, non fa eccezione e saranno tante le iniziative organizzate in questo magico periodo, che chiuderà, per giunta, l’anno 2024.