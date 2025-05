Arezzo, 9 maggio 2025 – Ranger 2025: il robot per aiutare nei soccorsi in luoghi colpiti da calamità arrivato terzo a livello nazionale nel contest Romecup2025.

Le classi 5C e 5D dell’Isis Fermi di Bibbiena, con il progetto Ranger 2025, un robot per ispezione, soccorso e disinfezione in luoghi colpiti da calamità o situazioni ostili, sono terzi classificati a livello nazionale, nella RomeCup2025, Contest Health Bot Sfide di hacking etico, Università degli Studi Roma Tre, promosso da Fattore J e Johnson&Johnson.

Ranger 2025 è un robot per ispezione e disinfezione di ambienti ostili che opera in coordinamento con i soccorritori, cioè opera dove i soccorritori non possono arrivare e dove potrebbero correre rischi.

Il robot è stato progettato partendo da uno schizzo di massima e realizzando la struttura portante in metallo e rifiniture in legno.

E’ dotato di quattro ruote motrici che gli permettono di avanzare anche in terreni difficili e di una telecamera via internet per facilitare la guida del robot.

E’ dotato inoltre di un cassetto servoassistito che contiene materiale per la medicazione e un serbatoio con acqua. Altro obiettivo è la disinfezione degli ambienti abbattendo il rischio di contaminazione per operatori, soccorritori.

Il robot è dotato di lampade UV-C dall’azione germicida in grado di uccidere batteri, virus, funghi e spruzzare disinfettante.

Ranger 2025 dispone poi di un inverter capace di trasformare la tensione di 12v delle batterie in una tensione alternata di 220v per eventuali necessità.

Il percorso, è stato coordinato dai docenti Fabrizio Fiorentini, Luigi Bargellini, dall’assistente tecnico Vasco Claudio Castelli, dal tecnico della ditta Riparonica Giammarco Vinciarelli esperto esterno e già studente della scuola.

Il Dirigente dell’Isis Fermi di Bibbiena, Maurizio Librizzi commenta: “La nostra scuola, da anni, partecipa con grande soddisfazione a contest nazionali di altissimo livello con la finalità di misurarsi con le nuove tecnologie, portare i nostri alunni e alunne a confrontarsi con mondi e opportunità esterni, lavorare in gruppo e fare innovazione partendo dalla scuola. Siamo molto fieri di questi ragazzi che, anche in fase di esposizione pubblica del progetto, si sono dimostrati molto maturi, preparati, capaci di mettere il cuore in un percorso in cui poi sono stati ripagati per l’idea, l’originalità soprattutto legata al tema della disinfezione di ambienti, oggi di primaria importanza. Ringrazio di cuore i docenti coinvolti, i tecnici esterni e soprattutto gli alunni coinvolti che ci rendono oggi orgogliosi di questo nuovo importante risultato”.

L’Assessora alla Pubblica Istruzione Vittoria Valentini commenta: “L’Isis Fermi ancora una volta ci regala grandi soddisfazioni e dimostra di essere una scuola al passo con i tempi, capace di cogliere le sfide, misurarsi con l’attualità, promuovere innovazione anche fuori dal nostro territorio. Tutto questo ci rende estremamente orgogliosi, ma anche ancora più consapevoli delle potenzialità di una scuola di area interna dove alunni e alunne sono seguiti in maniera particolare, coinvolti in attività sfidanti dove l’aspetto formativo e quello educativo sono entrambi tenuti in grande considerazione”.