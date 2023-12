Rifiuti porta a porta, cambia il calendario della raccolta: ecco le variazioni per Natale e Capodanno

Firenze, 20 dicembre 2023 – Cambiamenti nella raccolta porta a porta durante le festività.

Alia Servizi Ambientali invita i cittadini a prestare molta attenzione.

A Firenze, ad eccezione della zona di Ponte a Ema, nelle aree servite con sistema porta a porta, le raccolte del 25 dicembre vengono anticipate al 24, e quelle del primo gennaio al 31 dicembre; la stessa variazione del servizio si segnala a Sesto Fiorentino, Signa, Lastra a Signa, Barberino Tavarnelle, Borgo San Lorenzo, Scarperia e San Piero, Rignano sull'Arno.

Alia informa, inoltre, che a Barberino di Mugello, Vicchio e Vaglia le raccolte di lunedì 25 dicembre vengono anticipate a domenica 24, mentre quelle del primo gennaio 2024 vengono anticipate a sabato 30 dicembre 2023. A Calenzano la raccolta dei rifiuti organici non verrà svolta il 25 dicembre e il primo gennaio. In alcuni Comuni le variazioni al calendario della raccolta riguardano soltanto alcune zone.

A Firenze, Figline e Incisa, Greve in chianti, Impruneta, San Casciano, Rignano sull'Arno, Barberino Tavarnelle, Scandicci, Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo il 25 e 26 dicembre e primo e 6 gennaio il servizio di spazzamento su ordinanza diurna è sospeso ad eccezione del servizio nei centri storici dei Comuni a elevato interesse turistico, si spiega in una nota.

A Pistoia, per le aree servite con raccolta dei rifiuti porta a porta, le raccolte di lunedì 25 dicembre vengono anticipate a domenica 24, la raccolta della frazione organica del primo gennaio 2024 viene anticipata al 31 dicembre 2023 mentre la raccolta della carta e degli imballaggi in plastica, tetrapack e alluminio viene anticipata al 30 dicembre. Inoltre, per i Comuni di Serravalle, Monsummano Terme, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, Chiesina Uzzanese, Montale, Agliana, Lamporecchio-Larciano e Pescia le raccolte di lunedì 25 dicembre vengono anticipate a domenica 24, e quelle del primo gennaio 2024 al 31 dicembre 2023.

A Prato le raccolte previste per il 25 dicembre e il primo gennaio 2024 vengono anticipate al giorno precedente, ad eccezione delle raccolte dei rifiuti organici nel centro storico per le utenze domestiche che vengono mantenute come da calendario annuale.

Nell'area Empolese, per i Comuni di Certaldo, Fucecchio, Gambassi Terme, Montespertoli, Montaione, Montelupo Fiorentino, Vinci ed Empoli le raccolte porta a porta di lunedì 25 dicembre vengono anticipate a domenica 24 e quelle del primo gennaio 2024 a domenica 31 dicembre 2023. Gli Ecocentri e tutti gli sportelli al cittadino resteranno chiusi il 25 e il 26 dicembre oltreché il primo e il 6 gennaio 2024. Gli Ecofurgoni non saranno attivi nelle giornate del 25 dicembre 2023 e primo gennaio 2024.