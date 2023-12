In coda dietro al camion dei rifiuti, la nuova canzone di Lorenzo Baglioni / VIDEO

Firenze, 19 dicembre 2023 – Un botta e risposta tra la voce di un automobilista in coda dietro a un camion della spazzatura e quella di un autista Alia che chiede pazienza e comprensione: è il nuovo brano del cantautore toscano Lorenzo Baglioni, presentato oggi nel corso dell'Intranet Day dell'azienda toscana dei rifiuti, che punta a sensibilizzare i cittadini sul tema.

Nell'ultimo anno Alia ha lanciato una campagna di comunicazione sul tema della sicurezza stradale diretta sia ai dipendenti sia ai cittadini. "Siamo fiorentini, ci piace borbottare e protestare - ha detto Baglioni -, quindi sarà successo a tutti. È successo a me, ma secondo me anche a qualche dipendente di Alia quando è in borghese e si trova dietro al camion. Proviamo a ironizzare su questa cosa, perché poi tutti lo sappiamo dentro di noi che questa è una cosa fondamentale per la nostra città, per far sì che sia tutto in ordine, tutto pulito”.

Il presidente di Alia, Lorenzo Perra, ha evidenziato come la sicurezza stradale sia "un valore fondamentale” e come “le nostre attività di trasporto dei rifiuti possano comportare alcuni rischi. I nostri autisti sono esposti a molteplici sfide sulle strade, fra cui traffico intenso, condizioni atmosferiche avverse e comportamenti imprudenti di altri utenti della strada”.