Primarie Pd, ecco come e dove si vota: i seggi in Toscana

Elly Schlein e Stefano Bonaccini, i candidati alla segreteria del Pd

Firenze, 24 febbraio 2023 – Domenica 26 febbraio si svolgeranno anche in Toscana le primarie per il nuovo Partito Democratico, che vedono sfidarsi Stefano Bonaccini e Elly Schlein. I maggiori di 16 anni potranno votare nei gazebo che si troveranno sul territorio, i residenti o domiciliati all'estero possono esprimere la loro preferenza online. Ecco, in dettaglio, come funzionano le primarie e come fare a trovare il gazebo più vicino.

Come si vota

Possono votare presso i gazebo sul territorio tutti i cittadini e le cittadine italiani. Per farlo devono essere in possesso di un documento che ne attesti l'identità e la residenza, in modo che sia chiara l'appartenenza al territorio di competenza del gazebo. Possono votare sul territorio anche i cittadini stranieri residenti in Italia, i minori dai 16 anni in su, i lavoratori e gli studenti fuori sede, ma devono però pre-registrarsi, entro il 24 febbraio alle ore 12, sulla piattaforma primariepd2023.it inserendo la documentazione richiesta e selezionando il gazebo della zona in cui vive.

Come possono votare i toscani all'estero

Le cittadine e i cittadini italiani domiciliati o residenti all'estero possono votare attraverso la piattaforma online (primariepd2023.it) oppure, laddove presenti, presso i gazebo sul territorio di competenza. Per votare online devono caricare nell'apposito campo sul sito, all'atto della pre-registrazione (entro il 24 febbraio alle 12), uno o più documenti che attestino la cittadinanza e la residenza o domicilio. Gli stessi documenti devono essere esibiti presso i gazebo nel caso del voto in presenza.

Dove si trovano i seggi

Solo nella provincia di Firenze ci sono oltre 160 seggi, di cui 36 in città. Le sedi sono le più disparate: per la maggior parte case del popolo, sedi Pd, circoli Arci, ma anche palestre, Fondazioni, associazioni, scuole calcio, palazzi comunali, biblioteche. Per trovare il seggio più vicino al proprio domicilio o residenza e i seggi allestiti all'estero: trovaseggio.primariepd2023.it