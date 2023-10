Imprese e startup innovative: torna il Premio Amerigo Vespucci

Firenze, 18 ottobre 2023 - Torna il Premio Innovazione Toscana “Amerigo Vespucci”, dedicato a imprese e startup innovative e spin-off accademici. Nato nel 2017 e promosso dal Consiglio regionale insieme a Confindustria Toscana, è organizzato da Digital Innovation Hub Toscana e diviso in quattro sezioni: ‘Startup innovative’, ‘Ricerca, sviluppo e innovazione digitale e sostenibile’, ‘Brevetti’ e ‘Welfare e parità di genere’, più un premio speciale ‘Giovani’.

Il bando è disponibile sul sito del Consiglio regionale della Toscana, nella sezione avvisi, bandi e gare; sul sito di Sviluppo Toscana e su quello del Premio Innovazione Toscana. Le domande devono essere presentate entro le ore 16 del 10 novembre 2023. Il miglior progetto di ogni sezione riceverà un premio da 15mila euro, mentre 5mila euro andranno a un altro progetto per sezione giudicato particolarmente meritevole dalla commissione. Da 5mila euro anche il premio speciale ‘Giovani’.

«È uno tra i più importanti riconoscimenti che come Assemblea legislativa finanziamo ogni anno – ha detto il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo – perché ci permette di mandare un messaggio alle ragazze e ai ragazzi che studiano e si impegnano sul nostro territorio. Vogliamo accompagnarli nella fase più difficile, quella in cui provano a intraprendere qualcosa di diverso, a creare una nuova impresa, a costruire innovazione. In questi anni abbiamo premiato 45 aziende e adesso avremo un’edizione ancora più importante perché si è deciso di istituire un premio speciale per il ‘Welfare e la parità di genere’».

Alla presentazione, insieme alle aziende premiate nel 2022, anche Silvia Ramondetta, presidente del Premio Innovazione Toscana; il presidente di Confindustria Toscana Maurizio Bigazzi, il direttore Gabriele Baccetti e Fabrizio Bernini, presidente di Digital Innovation Hub.