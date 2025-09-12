Arezzo, 12 settembre 2025 – Pozzo della Chiana si prepara a inaugurare la Piazzetta Don Carlo Bonechi, parroco per cinquant’anni della comunità

Il Sindaco Jacopo Franci : “Un giorno atteso e condiviso. Don Carlo guida spirituale ed esempio di dedizione”

Sarà una giornata di forte emozione e partecipazione quella di sabato 13 settembre 2025 alle ore 11.00, quando a Pozzo della Chiana verrà inaugurata la Piazzetta Don Carlo Bonechi, alla presenza delle associazioni cittadine, delle autorità civili, militari e religiose.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Foiano della Chiana assieme alle associazioni, la comunità e la parrocchia di Pozzo, renderà omaggio a una figura che ha segnato profondamente la vita della comunità. Don Carlo Bonechi, originario di Mercatale, ha svolto il suo ministero a Pozzo della Chiana per quasi cinquant’anni, dal 1967 fino alla sua scomparsa, avvenuta nel 2015 all’età di 83 anni.

La sua costante presenza, la vicinanza alle famiglie, l’attenzione ai giovani e ai più fragili resteranno per sempre nel cuore della popolazione.

“La scelta di intitolargli uno spazio pubblico nel cuore del paese, dichiara il Sindaco di Foiano Jacopo Franci, nasce dal desiderio di custodire e tramandare la memoria di un sacerdote che ha saputo incarnare i valori di dedizione, umiltà e servizio. La piazzetta, collocata accanto alla chiesa di San Biagio, diventerà così non solo un luogo fisico ma anche un simbolo di identità e appartenenza per la comunità di Pozzo. Don Carlo Bonechi, prosegue il Sindaco, ha rappresentato per Pozzo e per tutto il nostro territorio una guida spirituale e un esempio di dedizione ed impegno. Intitolargli questa piazzetta significherà riconoscere pubblicamente il valore di una vita spesa al servizio degli altri. Sarà un atto di gratitudine verso chi ha saputo unire e accompagnare la comunità per cinquant’anni. L’invito a tutta la cittadinanza è quello di considerare questo luogo non solo come uno spazio urbano, ma come un presidio di memoria viva, dove continuare a sentirsi comunità.”

L’inaugurazione della Piazzetta Don Carlo Bonechi è un traguardo atteso e condiviso, un segno di affetto e riconoscenza verso un sacerdote che ha dedicato tutta la sua vita a Pozzo della Chiana.