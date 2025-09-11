Arezzo, 11 settembre 2025 – Festeggiamenti Porta del Foro: disciplina provvisoria della circolazione in via della Palestra nei giorni 13 e 20 settembre

In occasione della prosecuzione dei festeggiamenti del quartiere di Porta del Foro, sabato 13 e sabato 20 settembre alle ore 14:00 alle ore 24:00 è istituito il divieto di sosta con rimozione dei veicoli, compresi quelli muniti di autorizzazioni speciali in deroga ai divieti, in via della Palestra nell'area compresa tra via San Lorentino e l'ingresso all'area del circolo e in tutta l'area di sosta ubicata sul fronte opposto all'ingresso del Palazzetto dello Sport “San Lorentino”.