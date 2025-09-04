Partecipa al sostegno della Global Sumud Flotilla

Arezzo, 4 settembre 2025 – Sedetevi a sostegno della Global Sumud Flotilla

La presentazione dell'iniziativa alle ore 10 di venerdì 5 settembre presso sede Cgil di San Giovanni Valdarno

Alle ore 10 di domani, venerdì 5 settembre, presso la sede Cgil di San Giovanni Valdarno (Corso Italia n. 79) verrà presentato il sit in a sostegno della Global Sumud Flotilla che si terrà il giorno successivo, sabato 6 settembre a San Giovanni Valdarno.