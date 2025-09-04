Arezzo, 4 settembre 2025 – Apertura di un Temporary Charity Shop del Gruppo Monnalisa

Sabato 6 settembre alle ore 17,00, in piazza Mazzini N° 1, sotto il porticato comunale a Rassina, si terrà l'inaugurazione di un Temporary Charity Shop del gruppo Monnalisa, realtà storica nel mondo della moda infantile. Il patron della Fondazione Monnalisa, Piero Icamomoni, ha proposto all'amministrazione comunale di Castel Focognano l'apertura di un temporary shop con vendita di prodotti di vestiario, calzature e accessori per bambini a prezzi estremamente calmierati, il cui ricavato sarebbe stato finalizzato per scopi sociali e di solidarietà. Nel negozio, infatti, si potranno acquistare prodotti della moda infantile Monnalisa appartenenti a collezioni passate proposte a prezzi solidali; il ricavato della vendita sarà destinato per un terzo all'azienda Monnalisa (per i prodotti messi a disposizione), un terzo alla Fondazione per l'organizzazione (magazzino, spese trasporto merci...) e un terzo a progetti sociali utili per il territorio in ambito ricreativo-sportivo-scolastico e, soprattutto, per ragazzi con disabilità. Il progetto per poter essere concretizzato necessitava di una location gratuita così, l'amministrazione del comune di Castel Focognano, credendo nelle importanti finalità e potenzialità dell'iniziativa, ha concesso alla Fondazione Monnalisa uno spazio idoneo con contratto di comodato d'uso gratuito. L'apertura della beneficenza viene garantita da una rete di volontari che presteranno gratuitamente il loro tempo per gestire gli orari di apertura e l'organizzazione del punto vendita e dall'Associazione Carnevale dei Ragazzi di Rassina che farà da tramite per realizzare quanto deciso dal team. "- La nostra Amministrazione ha accolto favorevolmente la proposta della Fondazione Monnalisa di aprire un Temporary shop, che vede coinvolto il gruppo imprenditoriale, il comune di Castel Focognano e l'Associazione Carnevale dei ragazzi di Rassina, perché ne condivide le finalità, lo spirito di collaborazione e di solidarietà. Nel ricordare che altre beneficenza sono attive ad Arezzo, Cortona, Perugia, Sansepolcro, San Giovanniv.no, Montevarchi e Castiglion Fiorentino, voglio ringraziare il Patron di Monnalisa, Piero Iacomoni, per aver ha scelto il comune di Castel Focognano quale unica sede della carità in Casentino: ringraziamo vivamente, a nome dell'Amministrazione, il gruppo di volontari senza i quali non potevamo garantirne l'apertura e l'Associazione Carnevale dei Ragazzi di Rassina che ancora una volta si è mostrata disponibile e sensibile alle problematiche sociali”, è i commento dell'amministrazione. Ricordiamo l'orario di apertura del negozio: dal lunedì al sabato dalle ore 16.00 alle ore 19,00 mercoledì e sabato mattina dalle 9.30 alle 12,00.