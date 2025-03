Arezzo, 25 marzo 2025 – Nota del sindaco Alessandro Ghinelli e del vicesindaco Lucia Tanti

Nomine ASL sud est: “Stupefatti per la non riconferma della dottoressa Antonella Valeri”

“Nel fare un in bocca al lupo a tutta la nuova squadra del Direttore generale Marco Torre ed esprimendo soddisfazione per la conferma di Patrizia Castellucci e per la nomina di Barbara Innocenti - due professioniste aretine di primissimo ordine - non possiamo nascondere lo stupore e lo sconcerto per la mancata riconferma di Antonella Valeri. La dottoressa Valeri, pubblicamente ringraziata per il lavoro fatto e addirittura indicata dallo stesso presidente Giani, sempre pubblicamente, come ideale Direttore Generale se solo avesse presentato domanda, è stata sorprendentemente messa da parte. Intorno a Valeri, in questi anni, si era costruito un rapporto di fiducia trasversale con sindaci e territori diventando ella un elemento di garanzia per tutti. Oggi la sua nomina salta e salta per lasciare posto ancora una volta ad un nome che leggiamo sui giornali. Non conosciamo la nuova direttrice amministrativa e le facciamo i migliori auguri di buon lavoro garantendole leale collaborazione, ma non possiamo negare che il suo sarà un compito difficile e pure ingrato. Resta sempre e comunque lo stupore nel vedere con quanta leggerezza, nella sanità toscana, si spostano le persone come fossero birilli e resta - ancor di più - il timore che non ci si renda conto che la Regione davvero gioca con il fuoco facendo scelte legittime ma rischiose come questa che, con tutto il rispetto, è un salto nel buio in un tempo dove servirebbe stabilità e piena conoscenza delle criticità e opportunità”.