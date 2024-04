La neve in Toscana ha attaccato: cinque centimetri all’Abetone

Firenze, 18 aprile 2024 – Paesaggi imbiancati sull’Appennino toscano. La neve si deposita sull’Appennino ma non si scioglie. E così c’è un nuovo assaggio di inverno in pieno aprile. Accade al Casone di Profecchia ma anche all’Abetone, dove incredibilmente si deve viaggiare con cautela sulle strade proprio a causa del manto bianco.

Il presidente della Regione Eugenio Giani snocciola sui suoi profili social un po’ di dati: :”Circa 10 cm al Casone di Profecchia (Lucca), 5 cm al Passo della Cisa (Massa Carrara), all’Abetone e alla Doganaccia (Pistoia). Al momento non sono segnalate criticità, previste ancora precipitazioni nevose nelle prossime ore”.

La neve al Passo delle Radici nella giornata del 18 aprile

Paesaggi insomma particolarmente inediti quelli che in queste ore i crinali toscani offrono. E non mancano sui social network i video che raccontano la situazione. Come al Passo delle Radici in Garfagnana, dove sono dovuti entrare in azione gli spalaneve.