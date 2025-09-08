Mostra del Gruppo femminile Calcit, ricavati 17mila euro

Arezzo, 8 settembre 2025 – Ricavati euro 17.000 dalla Mostra del Gruppo femminile Calcit edizione Settembre 2025 che si è svolta presso l'atrio d'onore concesso dalla Provincia di Arezzo che ringraziamo. Una edizione straordinaria per le donne del Gruppo terminata con un ricavato più alto di sempre e piena di soddisfazione per i complimenti ricevuti dai numerosi visitatori, in grande parte stranieri, per tutto quanto in esposizione , frutto della manualità ed impegno di tutto il gruppo. Una importante raccolta che sarà destinata interamente al sostenimento del Servizio di Cure Domiciliari Oncologiche - servizio SCUDO che il Calcit sostiene fin dal ,2004 grazie ai contributi di tutti!