Mobilitazione contro l’aumento dell’Irpef

Non solo Fratelli d’Italia, con Diego Petrucci, anche i consiglieri regionali Giovanni Galli (Lega) e Marco Stella (Forza Italia) rispondono all’intervista che l’assessore alla sanità Simone Bezzini ha rilasciato a La Nazione. "Si assuma le sue responsabilità e la smetta di lamentarsi sempre del Governo. La Toscana è senza dubbio una Regione con un sistema sociosanitario di eccellenza e questo nonosntante lei e il presidente Giani – incalza Galli – Economicamente il sistema non regge e ne abbiamo avuto controprova alla luce della manovra finanziaria regionale che ha introdotto un aumento significativo delle tasse regionali. Anche sul payback ci sono tanti ricorsi pendenti: non è composto da molte aziende multinazionali, bensì da un sistema di piccole e medie imprese che rischiano di saltare in aria se dovessero pagare ciò che voi state chiedendo". "La salute è un bene indispensabile e tutti noi, con responsabilità istituzionale, dovremmo fare squadra, abbandonando le tifoserie, per individuare soluzioni per migliorare i servizi alla salute per i cittadini", conclude Galli che è anche membro della commissione sanità.

Forza Italia Toscana ha deciso di presentare una mozione in consiglio regionale per chiedere "all’amministrazione di abbassare l’aliquota Irpef alzata lo scorso anno dal governatore Eugenio Giani". "Parte una mobilitazione contro la stangata da 250 milioni – dice Stella, segretario regione di FI – Il partito organizzerà gazebo per tutto il mese di dicembre, a partire da venerdì 6, per raccogliere firme per chiedere l’abbassamento dell’Irpef".