Mille Miglia 2024, le tappe toscane. Ecco il percorso, il via l’11 giugno

Firenze, 3 aprile 2024 – E’ stata pubblicata questa mattina la lista delle auto ammesse all’edizione 2024 della Mille Miglia. La celebre corsa dedicata alle vetture storiche scatterà l’11 giugno ed avrà come sede di partenza e arrivo la città di Brescia. Saranno però diverse le località toscane attraversate dalla carovana che raduna sempre un alto numero di appassionati e curiosi lungo le strade.

Mercoledì 12 giugno la Mille Miglia toccherà Viareggio, che sarà sede di arrivo di tappa. Le auto passeranno anche da Lucca per il controllo orario, mentre il giorno successivo si muoveranno verso Sud in direzione di Roma, dove è prevista la conclusione della terza tappa. Nel tragitto, che attraverserà la provincia di Livorno lungo la costa degli Etruschi, è prevista una sosta per la pausa pranzo a Castiglione della Pescaia, mentre a Grosseto ci sarà il passaggio della carovana per il controllo orario prima dell’ingresso nel Lazio verso la Capitale.

Il 14 giugno è invece il giorno della Roma-Bologna, tappa che attraverserà di nuovo la Toscana. Le auto della Mille Miglia passeranno prima da Siena e poi da Prato, prima di dirigersi verso il Mugello per salire il passo della Futa e dirigersi verso Bologna. La conclusione della corsa sarà quindi il 15 giugno con l’ultima tappa dal capoluogo emiliano fino a Brescia.