La Mille Miglia il 14 giugno fa tappa a Siena

La Mille Miglia torna a Siena. L’edizione 2024 della Freccia Rossa partirà da Brescia martedì 11 giugno con un percorso che nella prima tappa arriverà a Torino per proseguire nel secondo giorno verso Alba con la sosta a Genova per il pranzo e poi Viareggio. Terza tappa verso Lucca, Livorno e il break pranzo a Castiglione della Pescaia per poi toccare Grosseto, il Lago di Bolsena e l’arrivo a Roma in via Veneto. Il 14 giugno da Roma verso l’Umbria a Orvieto e a Solomeo per poi tornare in Toscana con Sinalunga, Asciano, la Via Lauretana, Siena e la Piazza del Campo con un controllo orario che vedrà le vetture entrare nella Conchiglia sulle strisce bianco, rosse e verdi e attendere per l’uscita l’orario imposto dalla tabella di marcia. Sarà una sosta leggermente più breve ma necessaria per poter ammirare le splendide vetture che partecipano alla kermesse, precedute dalle oltre 100 auto di Maranello del Ferrari Tribute. Anche queste effettueranno il controllo orario in Piazza del Campo. L’arrivo a Siena delle prime Ferrari è previsto nel primissimo pomeriggio, seguirà il passaggio dei partecipanti alla Mille Miglia. Nel 2024 il tracciato è in senso antiorario e gli organizzatori non hanno voluto lasciare Siena e il fascino di entrare dal Casato in Piazza del Campo, momento da immortalare in foto e video. Dopo il controllo orario le auto transiteranno come di consueto nel centro di Siena per uscire da via Garibaldi e proseguire verso Radda in Chianti, lasciando i territori senesi per dirigersi verso Prato, i valichi di Futa e Raticosa e l’arrivo di tappa a Bologna. Il 15 giugno ultima tappa con Ferrara, Mantova, il Lago di Garda, Salò e l’arrivo a Brescia.