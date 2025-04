Meteo Toscana, qualche pioggia e poi arriva il bel tempo

Firenze, 26 aprile 2025 – Come sarà il tempo in Toscana nei prossimi giorni? Secondo le previsioni del Lamma dovrebbe avvicinarsi una fase di instabilità da domenica pomeriggio almeno fino a lunedì-martedì mentre da mercoledì il bel tempo dovrebbe assestarsi per qualche giorno e quindi una buona notizia per chi può: il ponte del primo maggio dovrebbe e potrebbe essere all’insegna della stabilità.

Domenica 27 aprile il Lamma prevede un aumento dell'instabilità con possibilità di rovesci o temporali dal pomeriggio più probabili sulle zone centro meridionali (province di Arezzo, Siena, Grosseto, Livorno e in parte Pisa). Vento deboli, temperature minime in aumento, massime in calo. Mari poco mossi.

Lunedì 28 aprile i modelli meteo indicano una spiccata instabilità con possibilità di rovesci o temporali un po’ in tutta la Regione (forse si salverà la fascia appenninica) soprattutto nel pomeriggio, quando ci sarà anche un calo delle temperature.

Martedì 29 aprile dovrebbe andare a migliorare ma il rischio pioggia non è del tutto escluso e soprattutto da mercoledì dovrebbe esserci invece un bel tempo più stabile e con temperature in aumento (sopra la media del periodo) con massime fino a 24 gradi.

Anche Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma che dal primo maggio in poi “avremo la prima ondata di caldo africana dell'anno”.

"Con il nuovo mese – prosegue – si formerà una curiosa configurazione meteo detta 'a occhiale’: avremo un'alta pressione africana sull'Italia e due cicloni ai lati, uno in Spagna e uno in Grecia. Questa configurazione 'a occhiale’ resterà stazionaria per più giorni in Italia e ci spingerà a indossare 'occhiali da sole’: arriverà il primo caldo del 2025 con temperature che, nel weekend 3-4 maggio, potranno superare di 10- 12 gradi le medie climatiche del periodo e improvvisamente salire fino a sfiorare i 30 gradi all'ombra. I picchi più elevati sono previsti in Sardegna e al Sud, ma andremo vicino ai 30 gradi anche in città del centro come Firenze e, perché no, anche nella parte di Roma più lontana dal mare (in questo periodo il mare è freddo: più ci si allontana dalla costa verso l'interno e più si raggiungono temperature elevate). In sintesi, restiamo con l'ombrello ad aprile, prepariamo invece gli ombrelloni da maggio”.