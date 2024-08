Meteo: in Toscana nuovo boom di Caronte, arriva il weekend più bollente del 2024. Ipotesi sullo stop al caldo

Firenze, 8 agosto 2024 – E’ in arrivo il weekend più bollente dell’estate 2024. La Toscana si prepara a temperature che potrebbero sfiorare i quaranta gradi.

“Ormai non si parla nemmeno di caldo anomalo”, spiega Bernardo Gozzini, direttore del Consorzio Lamma, l’ente che monitora l’andamento climatico sulla Toscana per conto della Protezione civile regionale. “Si tratta di un trend delle ultime estati” – continua il direttore – “a dominare è l’anticiclone africano anziché quello delle Azzorre. E questo fa parte del cambiamento climatico a cui stiamo assistendo”. "Negli ultimi trent’anni l’aumento delle temperature si aggira intorno ai 2,3 gradi rispetto al passato, è notevole , dovremo probabilmente far l’abitudine a caldo ed afa e arrenderci ad altrettante estati simili”.

Gozzini aggiunge: “L’ultimo luglio, che ha visto ben venti giorni con temperature sopra i 35 gradi e ben tredici notti tropicali, con un picco di 25 gradi, è solo il quarto luglio più caldo di sempre -nel dettaglio – al primo posto troviamo luglio 2015, seguito da luglio 2021 e luglio 2003”.

A sovrastarci in questo momento c’è un’enorme massa di aria calda che si sta riempiendo di umidità, “la situazione va monitorata perché prossimamente potremmo assistere a eventi intensi, come è accaduto di recente nel Nord Italia”.

Quando si potrà tirare un sospiro di sollievo? Non troppo rassicuranti le notizie per chi non sopporta il caldo, “fino a mercoledì 14 agosto non ci sarà alcuna tregua”- dice l’esperto – “da ferragosto le temperature inizieranno lentamente a scendere ma resteranno intorno ai 37 gradi”.