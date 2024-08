Il grande caldo non molla la presa. Picco atteso domenica e lunedì

Nonostante le allerte meteo per temporali dei giorni scorsi, il canovaccio climatico dell’estate non vuole cambiare: caldo e temperature ben oltre le medie ad oltranza. Nei giorni scorsi la temperatura massima a Prato non è mai scesa sotto i 34 gradi. Il giorno più "fresco", per così dire, è stato sabato, con una massima appunto di 34 gradi centigradi, appena due sopra la media climatica del periodo. Negli altri giorni di questo inizio mese, le temperatura massime sono state comprese tra 36 e 38 gradi centigradi in pianura. Valori di caldo lontani da record storici, visto che solo un anno fa in città si superarono i 40 gradi. L’eccezionalità in questa infinita ondata di caldo che sta colpendo Prato, la Toscana e buona parte dell’Italia centrale, risiede nella persistenza: salvo alcuni giorni ad inizio luglio, tutti i giorni di luglio e questa prima parte di agosto hanno avuto temperature massime superiori di 3-4 gradi alle medie del periodo.

Un elemento evidenziato anche da un recentissimo report redatto dal Lamma (Laboratorio di Meteorologia Modellistica Ambientale, ente scientifico della Regione Toscana): "Le ondate di calore africano ci sono sempre state in estate nella nostra regione – affermano i meteorologi –. Solo che nel passato queste avvenivano con una minore frequenza: parliamo di una volta ogni due estati, in media. In questi ultimi anni, invece, se ne registrano almeno due ogni estate. Il vero guaio è questo". Purtroppo l’estate sembra non aver assolutamente voglia di mollare la presa. Nei prossimi giorni le temperature al pomeriggio rimarrà sempre piuttosto alta, mai sotto i 34 gradi almeno fino a giovedì.

E dopo? Chi spera in una tregua del caldo africano rimarrà molto deluso. Le ultime proiezioni mostrano un ulteriore rinforzo dell’alta pressione sul finire della settimana, con temperature che punteranno ai 38/39 gradi in città tra domenica e lunedì prossima. Le minime seguiranno il trend verso l’aumento. A Prato, nelle prossime notte, difficilmente la temperatura calerà sotto i 23 gradi (oltre 4 gradi sopra alla media del periodo), mentre in campagna andrà un pochino meglio. Quando arriverà un po’ di respiro? Le ultime proiezioni mostrano una possibilità di qualche temporale intorno al 13-14 agosto, ma una previsione a tale distanza necessitA di ulteriori conferme da parte delle simulazioni matematiche.

Francesco Storai