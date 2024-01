Ondata di freddo in Toscana, temperature fino a -5 gradi nella notte. Poi il cambio di rotta

Firenze, 21 gennaio 2024 – Il Centro funzionale regionale non ha emesso alcuna allerta meteo. Eppure in base alle previsioni meteo, nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 gennaio è atteso un brusco calo delle temperature, con minime fino a -5 gradi. Sono le stime del consorzio Lamma, secondo il quale diffuse gelate sono attese dal nord al centro sud tra domenica e lunedì. Già da martedì 23 gennaio comunque tornerà ad affluire aria decisamente più mite e umida da ovest. In base alle previsioni di 3bMeteo infatti torna in settimana l'anticiclone: sull’Italia si sta affermando un campo di alta pressione di matrice sub tropicale che ci accompagnerà per diversi giorni e determinerà un progressivo rialzo delle temperature. Le minime resteranno ancora basse, soprattutto a causa delle inversioni termiche ma le massime inizieranno a salire sopra media già dalla giornata di martedì.

Temperature fino a -5 gradi

La Città metropolitana di Firenze scrive sui suoi profili social che stanotte la temperatura percepita potrà raggiungere i -5 gradi ed è possibile la presenza di ghiaccio molto localizzato nelle strade. Gli esperti sottolineano per lunedì “temperature diffusamente sotto zero tra la notte e le prime ore della mattina, nelle zone di pianura e nei fondovalle”. Sarà pertanto “possibile la presenza di ghiaccio molto localizzato, in particolare nei tratti stradali più umidi e generalmente meno esposti al sole durante il giorno”.

Un'auto ghiacciata (Foto iStock)

Previsioni meteo della settimana

Ecco le previsioni meteo della settimana in Toscana del Consorzio Lamma:

Lunedì 22 gennaio. In mattinata sereno o poco nuvoloso; rapido aumento della nuvolosità dal pomeriggio a partire dalle zone occidentali. In serata possibili piogge sul nord-ovest e sulle zone settentrionali con nevicate intorno a 1300-1500 metri. Venti: deboli variabili tendenti a disporsi da sud ovest e a rinforzare dal pomeriggio. Mari: poco mossi, in aumento a mossi o molto mossi a nord di Capraia dal pomeriggio. Temperature: minime in calo con inversione termica e forti ed estese gelate nei fondovalle, massime stazionarie o in lieve diminuzione.

Martedì 23 gennaio. Molto nuvoloso nella prima parte della giornata con residue piogge in nottata (quota neve intorno a 1500-1600 metri) sulle zone centro-settentrionali. Attenuazione della nuvolosità dalla mattina a partire da nord verso sud. Venti: deboli in prevalenza orientali. Mari: molto mossi, in attenuazione a mossi dal pomeriggio, a nord di Capraia. Mossi altrove tendenti a poco mossi. Temperature: minime in sensibile rialzo, soprattutto nei fondovalle. Massime in aumento fino a localmente 15 gradi.

Mercoledì 24 gennaio. Parzialmente nuvoloso per nubi basse sulle zone settentrionali, sulla costa e per transito di velature. Fino alle prime ore del mattino locali banchi di nebbia nell'interno. Venti: meridionali, deboli nell'interno, fino a moderati sulla costa. Mari: poco mossi. Temperature: minime in diminuzione, massime stazionarie.

Giovedì 25 gennaio. Sulle zone centro-settentrionali parzialmente nuvoloso per nubi basse e banchi di nebbia. Altrove sereno o poco nuvoloso per transito di nubi alte e stratificate. Venti: deboli variabili. Mari: poco mossi. Temperature: pressoché stazionarie o in lieve aumento le minime.