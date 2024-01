Meteo, giornate da brividi. Poi il colpo di scena: torna l’anticiclone africano. Ecco quando

Firenze, 20 gennaio 2024 - Giornate freddissime. In particolare, quella di oggi, 20 gennaio, è la più gelida dell’inverno, almeno fino ad ora. Inizia dunque una fase decisamente polare con l’irruzione di aria fredda verso tutto il Paese, questa volta anche al Sud. Il meteorologo Mattia Gussoni conferma che, questa volta, l’aria polare dilagherà anche verso le regioni meridionali, regalando paesaggi nevosi da fiaba fino a 300-500 metri anche su queste zone.

La neve cadrà abbondante in giornata con momenti di tormenta a causa del vento fortissimo che spazzerà tutto il Centro-Sud. La giornata del 20 gennaio sarà dunque archiviata per il freddo ‘democratico’, distribuito ovunque da Nord a Sud: le temperature crolleranno di 10-15 gradi ovunque e le massime anomale, fino a 20-26 gradi negli ultimi giorni al Centro-Sud, saranno un lontanissimo ricordo. In tutto questo contesto di bufere e tormente, il tempo invece sarà sereno e limpido al Nord con attenuazione dei venti e con una giornata dunque soleggiata seppur molto fredda.

Domenica, invece, sarà tutto finito: il passaggio dell’aria gelida sarà velocissimo; resteranno al mattino, come ricordo del colpo gelido, diffuse minime sottozero di parecchi gradi al Centro-Nord, qualche nevicata in collina, residua, sulle estreme regioni meridionali e un vento forte al Sud in rapida attenuazione. Come sappiamo, dopo l’arrivo del freddo e del vento, appena la ventilazione si attenuerà, la massa d’aria fredda (aria più pesante) si depositerà in pianura: ecco che anche lunedì si temono gelate molto intense su tutto il Paese, anche in pianura da Nord a Sud.

Poi, da martedì 23 lo scenario cambierà di nuovo: le temperature si alzeranno. Arriverà il caldo anomalo con temperature 10 gradi oltre la media, specie lungo le coste, in montagna e al Centro-Sud: vivremo dunque un vero e proprio cataclisma meteo nei prossimi giorni, sembrerà di essere prima in `Canada` e poi alle `Canarie`.