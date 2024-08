Meteo Toscana, fine settimana rovente. Torna il caldo, ma attenzione ai temporali. Le previsioni

Firenze, 23 agosto 2024 – Dopo la pausa dal caldo africano che ha caratterizzato le ultime settimane di luglio e le prime due di agosto, è in arrivo un’altra ondata di calore sulla Toscana. Si tratta dell'ennesima avanzata di un promontorio del più vasto anticiclone africano che si allungherà dalle coste del Nord Africa fino a riconquistare il Mediterraneo centro-occidentale, riportando le temperature più vicine ai 40 gradi che ai 30.

La massa d'aria rovente di origine subtropicale (interno del deserto del Sahara) provocherà un sensibile aumento delle temperature su tutte le regioni, compresa la Toscana. La Sardegna sarà la regione più calda, con i termometri che raggiungeranno la soglia critica dei 38 gradi, ma anche al Centro ed in particolare a Firenze registreranno temperature simili. Il tutto condito da un tasso d'umidità via via sempre più elevato, che aumenterà la sensazione d'afa, specialmente nelle ore pomeridiane e serali quando il caldo risulterà insopportabile (soprattutto nelle grandi città).

Tuttavia, c'è un altro aspetto da tenere in considerazione per il fine settimana: la forte calura aumenterà il rischio di forti temporali a causa anche dell'avvicinarsi di una perturbazione atlantica. Stando agli ultimi aggiornamenti le zone maggiormente a rischio, sia sabato 24, sia domenica 25 Agosto, saranno le Alpi, specie quelle di confine e le zone ad esse limitrofe, ma attenzione anche alle zone interne della Toscana e ai rilievi, dove potrebbe piovere nella giornata di lunedì.

Previsioni meteo Toscana a cura del Consorzio Lamma

Sabato 24 agosto

Sereno o poco nuvoloso. Possibili nubi basse in nottata e nelle prime ore del mattino su Valdarno Inferiore e costa centrale. Venti: deboli occidentali. Mari: quasi calmi. Temperature: in lieve calo le minime, pressoché stazionarie le massime.

Domenica 25 agosto

Sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli a regime di brezza. Mari: poco mossi. Temperature: pressoché stazionarie.

Lunedì 26 agosto

Velato con addensamenti cumuliformi pomeridiani nell'interno, associati a isolati rovesci o temporali. Venti: deboli variabili. Maestrale fino a moderato nel pomeriggio sulla costa. Mari: poco mossi o localmente mossi. Temperature: in lieve aumento le massime sulle zone occidentali.