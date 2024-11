Meteo Toscana, novembre inizia con l’alta pressione. Ma al mattino nebbia e freddo

Firenze, 1 novembre 2024 – Novembre in Toscana, sul fronte meteo, inizia con una vasta area di alta pressione che interessa l'Europa centrale e l'Italia. Una situazione che non subirà sostanziali variazioni fino a metà della prossima settimana. Le temperature tenderanno a portarsi nelle medie da lunedì.

Attenzione però: come spiega il Lamma, farà freddo al mattino e ci saranno locali nebbie nelle valli dell'interno. In questo periodo si verifica infatti l’inversione termica, quel fenomeno meteo per cui al salire di quota la temperatura non scende, ma sale, al contraruio di quanto accade di solito. Insomma: in pianura fa più freddo. Basti pensare che stamani le minime sono state addirittura di 1-4 gradi in provincia di Arezzo a quote fra i 200 e i 400 metri.

In generale però le temperature sono miti, ancora lievemente sopra la media del periodo. Forse potrebbe cambiare qualcosa alla fine della settimana, perché l’alta pressione potrebbe spostarsi a nord verso venerdì 8 e richiamare aria fredda verso il centro-sud ma in Toscana non ci si aspettano grandi cambiamenti: forse un lieve calo delle temperature, ma non sono attese precipitazioni.

Domenica 3 novembre sole o al massimo velature, con temperature minime stazionarie o in lieve calo in montagna, massime in ulteriore flessione (18-20 gradi in pianura). Anche lunedì e martedì sole ma con temperature in diminuzione.