È normale questo caldo in Toscana a fine ottobre?

Firenze, 30 ottobre 2024 - Altro che cappotti, golf, calzini pesanti. È fine ottobre e ormai è diventato quasi normale vedere in giro le persone a maniche corte. I più temerari ancora non hanno messo via i pantaloncini corti. E che dire delle località di mare: qualcuno fa ancora il bagno. Ma è normale una situazione del genere? È normale che ci siano 24 gradi a fine ottobre? Vediamo cosa dicono gli esperti meteorologi.

