Ma piove a Pasqua? Meteo in Toscana, rischio maltempo. Le previsioni della settimana

Firenze, 24 marzo 2024 – È il vento il vero protagonista del weekend che precede la settimana di Pasqua 2024. Il fronte freddo in transito sulla Toscana ha provocato in questo fine settimana una intensificazione dei venti di Libeccio e Ponente, a causa della quale è stata diramata una allerta gialla che riguarda in particolare la costa centrale e l’Arcipelago settentrionale.

Rischio maltempo in settimana

Nella settimana di Pasqua gli esperti de iLMeteo.it prevedono “un nuovo ciclone con maltempo diffuso” nella Penisola, sottolinea il meteorologo Mattia Gussoni. Il maltempo in particolare inizierà da martedì 26 marzo fino al giovedì Santo, con tanta pioggia, vento e inizialmente anche tanta neve sulle Alpi fino a quote relativamente basse per il periodo. In sintesi, afferma ancora il meteorologo, “vivremo quattro stagioni in pochi giorni: primavera tendente all’autunno in questo weekend delle Palme, un colpo di coda invernale tra martedì e mercoledì e una quasi-estate per Pasqua e Pasquetta”. Tuttavia, segnalano gli esperti, per il periodo prettamente pasquale arriverà anche una perturbazione dalla Spagna: una leggera avanzata verso Est del fronte spagnolo potrebbe guastare la Pasquetta, un leggero arretramento verso Ovest favorirebbe al contrario ancora più sole e temperature estive.

Che tempo farà a Pasqua? (Foto archivio Ansa)

Piove a Pasqua?

Per quanto riguarda le previsioni meteo della Toscana, secondo 3bmeteo, lunedì 25 marzo avremo tempo instabile, con nubi in aumento da metà pomeriggio e qualche debole precipitazione tardo serale specie sui settori occidentali. Tra 26 e 28 transiterà una perturbazione foriera di rovesci e qualche temporale, accompagnata da tesi venti meridionali e un calo dei valori massimi di qualche punto. Stabile nel corso del 29-30 marzo, con massime in aumento e punte di oltre 21 gradi durante sabato 30. Ancora molta incertezza – sottolineano gli esperti di 3bmeteo – sul tempo che ci aspetta per i giorni successivi, al momento l’ipotesi più probabile vede una Pasqua variabile con qualche rada pioggia, localmente più organizzata e duratura in Toscana, mentre Pasquetta potrebbe risultare spiccatamente instabile con acquazzoni sparsi.

Le previsioni dei prossimi giorni in Toscana

Queste nel dettaglio le previsioni meteo dei prossimi giorni a cura del consorzio Lamma:

Lunedì 25 marzo. Sereno o poco nuvoloso con locali foschie o nebbie mattutine. Velato nel pomeriggio con graduale aumento della nuvolosità a partire dalla fascia costiera. Isolate e deboli piogge in tarda sera sulle zone costiere. Venti: deboli o moderati di Scirocco sulla costa, deboli variabili nell'interno. Mari: tra poco mossi e mossi. Temperature: minime in deciso calo, localmente prossime a zero nelle fondivalle più interne; massime in aumento (elevata escursione termica giornaliera).

Martedì 26 marzo. Coperto con precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o localmente di temporale, in particolare in prossimità della fascia costiera. Neve inizialmente sui 1400-1500 metri in rialzo di quota dal pomeriggio. Venti: moderati si Scirocco con rinforzi sulla Maremma e in Arcipelago. Mari: mossi o molto mossi. Temperature: minime in aumento, massime in calo.

Mercoledì 27 marzo. Coperto in mattinata con piogge diffuse anche a carattere di rovescio. Graduale attenuazione della nuvolosità dal pomeriggio a partire dalla costa con fenomeni progressivamente più sparsi e intermittenti. Neve sulle cime più alte dell'Appennino, temporaneamente in calo a 1400-1500 metri. Venti: forti di Libeccio su costa centro settentrionali, crinali appenninici e sottovento ad essi, moderati altrove. Mari: molto mossi o agitati a nord di Capraia, mossi altrove. Temperature: in ulteriore aumento le minime, massi quasi stazionarie.

Giovedì 28 marzo. Nuvoloso sulle zone settentrionali fino a molto nuvoloso sul nord ovest dove saranno possibili deboli piogge sparse. Poco o parzialmente nuvoloso al centro sud. Venti: meridionali, moderati sulla costa, deboli nell'interno. Mari: mossi. Temperature: minime in calo, massime in aumento.