“Più che ottobre, luglio”. Il caldo eccezionale non molla la presa, le previsioni meteo

Firenze, 5 ottobre 2023 – "È come tornare indietro di tre mesi. Più che il 7-8 ottobre vivremo il 7-8 luglio”. Per chi avesse dubbi sul weekend che ci attende, l’esperto Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it, sottolinea che proseguirà l’ondata di caldo eccezionale che ha investito l’Italia e parte dell’Europa con una nuova espansione dell’anticiclone africano sul continente.

Nel weekend, in particolare, si registrerà il picco delle temperature che toccheranno i valori estivi. Unica differenza con l’estate, il minor soleggiamento e le notti più lunghe e dunque fresche.

Come sempre, tra le città più calde c’è Firenze, dove si registreranno valori intorno ai 32-33 gradi, poi Ferrara, Rovigo, Agrigento, Bologna, Forlì, Lecce, Oristano, Ravenna e Terni, tra i 31 e i 32 gradi. Anche Roma oscillerà intorno ai 30 gradi, valore record mensile registrato già lo scorso martedì uguagliando il massimo del 12 ottobre del 1990.

"Sicuramente - sottolinea Garbinato - batteremo altri record mensili al Nord, mentre al Sud sarà più difficile andare oltre i picchi storici in quanto il meridione viene raggiunto frequentemente in autunno da fasi calde nordafricane”. “Praticamente - nota l'esperto - sarà come tornare indietro di 3 mesi, non vivremo il 7-8 ottobre ma il 7-8 luglio, prepariamo secchiello, paletta, occhiali da sole e costume: tutti al mare”.

Le previsioni meteo in Toscana

Ecco le previsioni giorno per giorno in Toscana del consorzio Lamma:

Giovedì 5 ottobre. Cielo sereno o poco nuvoloso con nubi basse o dense foschie al mattino e addensamenti sui rilievi nel pomeriggio. Venti: deboli di brezza con componente settentrionale. Mari: poco mossi.

Venerdì 6 ottobre. Sereno o poco nuvoloso per velature; nubi basse in mattinata in particolare sul Valdarno Medio e Inferiore in mattinata. Modesti addensamenti pomeridiani sui rilievi. Venti: deboli settentrionali, con temporanei rinforzi di Maestrale nel pomeriggio su costa e Arcipelago. Mari: poco mossi, temporaneamente mossi nel pomeriggio a sud dell'Elba.

Sabato 7 ottobre. Sereno o poco nuvoloso. Nubi basse al mattino nel Valdarno Medio ed Inferiore. Venti: deboli settentrionali con rinforzi di Maestrale nel pomeriggio sulla costa e in Arcipelago. Mari: poco mossi.

Domenica 8 ottobre. Sereno o poco nuvoloso. Nubi basse al mattino nel Valdarno Medio ed Inferiore. Venti: deboli o moderati settentrionali. Mari: poco mosso o temporaneamente

Lunedì 9 ottobre. Sereno o poco nuvoloso. Nubi basse al mattino nel Valdarno Medio ed Inferiore. Venti: deboli in prevalenza settentrionali; fino a moderati di Maestrale nel pomeriggio lungo la costa. Mari: poco mossi.