Meteo, prosegue il caldo anomalo. Gli esperti: “Il freddo potrebbe non arrivare neanche nei prossimi tre mesi”

Firenze, 3 ottobre 2023 – Magliette, cene in terrazza. Il mese di ottobre è iniziato all’insegna di un caldo decisamente anomalo. Ieri, a Firenze si sono registrati 33 gradi. E sulla costa si fa tranquillamente il bagno. Anche nei prossimi dieci giorni si annuncia gran caldo, con picchi di 30-33 gradi da nord a sud.

Non si ricorda un inizio ottobre così rovente, afferma Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. Ma c’è di più. “Le proiezioni indicano caldo anomalo per i prossimi tre mesi su tutto il continente europeo, con 2-3 gradi in più rispetto alla media”, aggiunge. Insomma, ci aspetta un Natale ancora più mite di quello passato?

La situazione europea non può che destare preoccupazione: in Spagna si superano i 38 gradi, in Francia i 35, ma abbiamo anche 25-26 gradi dall’Inghilterra ai Paesi Bassi e al Belgio, e localmente anche in Germania, Svizzera ed Austria. Si registrano 20 gradi in Polonia e persino in Svezia e Norvegia.

I meteorologi hanno ormai coniato i termini di ‘novembrata’ e addirittura di ‘dicembrata’. E il prossimo week-end? Ancora molto caldo. E’ l’anticiclone Apollo che continua a ritardare l’inizio del clima autunnale.

Viste le alte temperature, la Regione Toscana ha predisposto il divieto di abbruciamento di residui vegetali a partire da oggi fino al 22 ottobre compreso. La decisione, si spiega in una nota, è stata presa alla luce del perdurare delle condizioni meteo favorevoli alla propagazione di incendi e dei numerosi incendi boschivi che hanno interessato il territorio regionale nell'ultima settimana (25 eventi con 7 ettari di bosco e altri 12 ettari di vegetazione percorsi dalle fiamme), molti dei quali originati da operazioni di abbruciamento di residui vegetali non gestite nel rispetto delle norme.