Meteo, sole e caldo in aumento. Arriva “l’Ottobrata”: ecco quanto durerà

Firenze, 30 settembre 2023 – Ancora caldo e temperature sopra la media. Gli esperti la chiamano “l’Ottobrata italiana” ed il merito – o la colpa – è di un nuovo anticiclone africano che sta portando temperature estive su tutta l’Italia ed in particolare sulle regioni centrali, tra cui la Toscana.

Nel dettaglio, nel fine settimana sono previsti 31 gradi a Firenze, 30 gradi a Grosseto, Pistoia, Prato, e Terni. Con l'inizio della prossima settimana la colonnina di mercurio salirà fino a 30-31 gradi anche in altre zone della Toscana. Questa nuova ondata di caldo nordafricano porterà dunque valori di circa 7-8 gradi superiori alla media, intorno ai 30-31 gradi, valori comunque eccezionali per il periodo. L'anticiclone africano Apollo resterà protagonista almeno fino al 10-12 ottobre, disturbato solo in parte dal passaggio di una perturbazione sui Balcani tra mercoledì e giovedì.

Ecco le previsioni per i prossimi giorni secondo le previsioni del Consorzio Lamma:

Domenica 1 ottobre

Cielo in prevalenza sereno salvo modesti addensamenti nelle prime ore del mattino in prossimità della costa settentrionale e Valdarno inferiore.

Venti: deboli in prevalenza da nord-est, tendenti a provenire da nord-ovest nel pomeriggio sul litorale. Mari: calmi o poco mossi. Temperature: in lieve aumento.

Lunedì 2 ottobre

Cielo sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli da nord-est, temporaneamente da ovest, nord-ovest nel pomeriggio sulla costa. Mari: poco mossi. Temperature: stazionarie o in lieve aumento le minime. Valori ancora superiori alle medie del periodo.

Martedì 3 ottobre

Cielo poco nuvoloso per velature. Venti: deboli occidentali. Mari: poco mossi. Temperature: massime in calo di 2 o 3 gradi.

Mercoledì 4 ottobre

Cielo inizialmente nuvoloso sulle zone di nord ovest, sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli tra ovest e nord ovest. Mari: poco mossi, tendenti a mossi i settori settentrionali. Temperature: minime in contenuto calo, massime stazionarie o in ulteriore lieve calo.