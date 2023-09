Sagre in Toscana, fra caldo estivo e sapori d’autunno

Firenze, 27 settembre 2023 – Sospesi tra un’ondata di caldo estivo anche se siamo già in autunno, con temperature che gli esperti definiscono “quasi da record rispetto alla media del periodo”, c’è anche il positivo risvolto di potersi godere le sagre che ancora vengono organizzate in giro per la Toscana. Ecco una selezione di appuntamenti per il fine settimana a cavallo di settembre e ottobre.

FIRENZE

Sabato e domenica alla Casa del Popolo di Pelago si tiene la sagra dei tortelli e delle specialità al tartufo. Si può prenotare (anzi la prenotazione è raccomandata) ai numeri 334.3676868, 348.1282679, 055.8326051 (dopo le 21). La sagra è aperta sabato a cena (due turni: 19,30 e 21), domenica a pranzo (12,30 e 14) e a cena (19,30). Il ricavato andrà alla Croce Azzurra di Pelago.

Da giovedì 28 settembre a domenica 1 ottobre torna a Certaldo la sagra della cipolla di Certaldo. Appuntamento al centro polivalente “Antonino Caponnetto” tutti i giorni dalle 19. Domenica ci sarà anche il pranzo organizzato con l'Accademia della cucina italiana. Prenotazioni per gruppi di persone da 8 in su: 342.5644500 oppure 329.2443993.

Al ristorante al Lago Viola di Vicchio, in località Boccagnello, dal venerdì alla domenica a partire dal 29 settembre e fino al 19 novembre si tiene la festa del tortello, porcino e marroni del Mugello. Sabato e domenica aperto anche a pranzo. Info: 350.1933619.

GROSSETO

Da venerdì 29 settembre a domenica 1 ottobre Festa d’ottobre a Vallerona, frazione di Roccalbegna,con le cantine aperte la sera dalle 19,30.

Da venerdì a domenica e poi di nuovo il 7 e 8 ottobre a Casale di Pari, nel comune di Civitella Paganico, si tiene la sagra del porcino, con lo stand aperto tutte le sere a cena ma il sabato e la domenica anche a pranzo. Stand coperto in caso di maltempo.

Sabato e domenica (con bis il 7 e 8 ottobre) si tiene a Bivio di Ravi, frazione di Gavorrano, la sagra della polenta. Stand aperto dalle 19 (domenica anche dalle 12), a seguire musica dal vivo.

LIVORNO

Sabato 30 al parco Collecchi di Gabbro, celebre frazione di Rosignano Marittimo, si tiene la “Festa settembrina di San Michele” organizzata in onore del patrono. Il programma: alle 9 inizia la fiera paesana, alle 10 la passeggiata a Camaiano, alle 12 si mangia con lo street food, alle 15 caccia al tesoro, alle 16 torneo di pallavolo, alle 23 premiazioni.

MASSA-CARRARA

Sabato e domenica ultimo appuntamento in piazza della Pieve nella frazione di Monti, a Licciana Nardi, con la sagra delle focaccette. I tavoli sono al coperto.

PISA

Torna la sagra della polenta e del cinghiale a Castelfranco di Sotto, insieme alla contrada San Bartolomeo a Paterno (via Fratelli Rosselli, 6). Sabato si cena dalle 19,30, domenica pranzo dalle 12,30. Possibile anche l’asporto; per prenotazioni chiamare il numero 327.2304370.