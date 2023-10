Meteo, il dato incredibile: 33 gradi il primo ottobre. L’estate continua

Firenze, 1 ottobre 2023 – Che a ottobre possa far caldo non è una novità, ma il dato registrato questo pomeriggio a Firenze ha addirittura dell’incredibile. Nella stazione di Firenze Peretola è stata infatti rilevata una temperatura massima di 33 gradi, dato più alto dal 1931 ad oggi, cioè da quando vengono effettuate le misurazioni. Il precedente primato, di 31,2 gradi, era stato rilevato nel 2011.

Meteo, arriva ‘l’Ottobrata’

Ma, più in generale, le temperature record di questa domenica di ottobre hanno riguardato diverse zone della Regione e della provincia di Firenze in particolare. Secondo i dati del Cfr, nel capoluogo si sono raggiunti i 30 gradi anche alle stazioni di San Giusto e Giardino di Boboli, così come in quella di Artimino. Ad Empoli centro storico, invece, la colonnina di mercurio si è fermata a 29 gradi. Gli stessi 30 gradi sono stati registrati anche alla stazione Prato Università.

Queste le previsioni per i prossimi giorni:

Lunedì 2 ottobre

Cielo sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli da nord-est, temporaneamente da ovest, nord-ovest nel pomeriggio sulla costa. Mari: poco mossi. Temperature: stazionarie o in lieve aumento le minime. Valori ancora superiori alle medie del periodo.

Martedì 3 ottobre

Cielo poco nuvoloso per velature. Venti: deboli occidentali. Mari: poco mossi. Temperature: massime in calo di 2 o 3 gradi.

Mercoledì 4 ottobre

Cielo inizialmente nuvoloso sulle zone di nord ovest, sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli tra ovest e nord ovest. Mari: poco mossi, tendenti a mossi i settori settentrionali. Temperature: minime in contenuto calo, massime stazionarie o in ulteriore lieve calo.